El Casino de Llanes ve más cerca su reforma con una nueva partida de 700.000 euros para su rehabilitación integral

La rehabilitación del Casino de Llanes parece tener por fin más cerca el inicio, después de años de anuncios y dos años de retraso desde la primera partida presupuestaria anunciada en 2023. El Ayuntamiento tramita una modificación de crédito de unos 700.000 euros para la reforma global del inmueble y ya tiene un itinerario administrativo definido que podría desembocar en la licitación y el arranque de los trabajos de la primera fase después del verano, si Patrimonio da el visto bueno a los siguientes pasos.

Historia del edificio

Promovido por la Sociedad Casino de Llanes en 1910 e inaugurado dos años después sobre el solar del antiguo mercado municipal, el Casino es un símbolo de la arquitectura indiana de la villa, diseñado por Juan Álvarez Mendoza. El Ayuntamiento lo compró en 1990 por 1,4 millones de pesetas y, desde 2006, está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, con la máxima protección patrimonial. La primera planta sigue en manos de la sociedad en usufructo y las otras dos son usadas por el Consistorio para actividades culturales.

El aviso de 2023

El proceso se aceleró en febrero de 2023, cuando la Dirección General de Cultura y Patrimonio inspeccionó el inmueble tras la denuncia de la Asociación Casino de Llanes y detectó "destrozos destacables en los acabados interiores" e "infiltraciones de agua visibles en los falsos techos". La Consejería dio dos meses para presentar un proyecto técnico y arquitectónico que diagnosticara el estado del edificio y planteara la intervención adecuada.

Poco después, el Ayuntamiento reservó 390.000 euros para el Casino dentro de una modificación de crédito de 1,35 millones para varios edificios emblemáticos, ampliando un proyecto básico previo de 225.000 euros que preveía trabajos en cubierta, falsos techos, carpinterías y más. Sin embargo, la obra no arrancó.

El motivo del retraso

El alcalde, Enrique Riestra, explica que el planteamiento inicial se quedó corto debido a los daños que presentaba el edificio: "No se empezó porque hubo que hacer un proyecto integral arquitectónico". El Ayuntamiento también solicitó la ayuda del 2% cultural, que no les fue concedida.

El nuevo impulso

Ahora el Consistorio cuenta con un anteproyecto global del Casino, ya redactado y pasado por Patrimonio con informe favorable condicionado. "Lo que ya está elaborado y pasado por Patrimonio es el anteproyecto global del Casino de Llanes", detalla Riestra.

Ese anteproyecto se divide en fases y la primera, para la que se destinarán parte de esos 700.000 euros del remanente de tesorería, se centrará en accesibilidad, techo y planta superior. "La que vamos a acometer ahora es la primera fase, que es la referente a la accesibilidad del Casino y lo que viene a ser todo el techo y la planta de arriba", precisa el regidor, con el objetivo de “frenar el deterioro de una manera absoluta” y “dar tiempo para poder acometer las diferentes obras que hacen falta con el resto de fases”.

La hoja de ruta

El siguiente paso es presentar esta semana el proyecto básico de la primera fase en el Ayuntamiento para su revisión y envío a Patrimonio. Si obtiene el visto bueno, se redactará el proyecto de ejecución, el pliego técnico y se licitará la obra. La modificación de crédito, que pasará por pleno, debería estar operativa en mes y medio, coincidiendo con ese avance. "La obra, si todo va bien, empezará después del verano", prevé Riestra, que destaca la gestión económica detrás de la partida: "700.000 euros, es una cantidad muy importante, que viene derivada de una gestión económica responsable".

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Urgencia visible

La necesidad de actuar es evidente. La humedad ya afecta a una esquina del techo del comedor del restaurante en la planta baja, procedente de las superiores, lo que subraya por qué esta intervención largamente esperada cobra ahora más relevancia en un bien de interés cultural que sigue activo en la vida cultural de Llanes.