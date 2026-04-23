El Club Oriente Atletismo, subcampeón de Asturias por clubes de trail de la FEMPA, en mujeres; y medalla de bronce, también por equipos, en hombres

El Club Oriente Atletismo (COA), volvió a firmar una jornada para el recuerdo hoy, 19 de abril, en La Nueva (Langreo), donde se disputó la novena edición del Trail Valle de Samuño, sobre un exigente recorrido de 22 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, prueba que además servía como Campeonato de Asturias de Trail por clubes de la FEMPA.

En el apartado individual, los resultados del COA fueron sobresalientes, con la victoria de Ana Junquera Méndez en categoría absoluta femenina, la victoria de Dani Palacios Llera en categoría júnior y el tercer puesto de Sergio Ortal García en categoría promesa.

Pero, más allá de los grandes resultados individuales, la jornada pasará a la historia del COA por el extraordinario rendimiento colectivo, logrando situar a sus dos equipos en el podio, un logro de enorme dificultad y que confirma el crecimiento de la sección de montaña.

El equipo femenino, formado por Ana Junquera, Sara Herrero, Laura Tirador, Fátima Díaz, Belén Montávez y Ana Belén Suárez, consiguió subirse al podio por primera vez en la historia, logrando una magnífica medalla de plata en el Campeonato de Asturias de Trail por clubes de la FEMPA (Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias).

Por su parte, el equipo masculino, integrado por Juan Luis González Sánchez -décimo en categoría individual-, el júnior Dani Palacios, Víctor Fernández Díez, Ernesto Herrero Blanco, Santi Peña Puente, David Huergo, el promesa Sergio Ortal y Alberto Vieira Teresa, logró repetir la presea de bronce conseguida la pasada temporada de 2025, consolidándose entre los mejores conjuntos del trail asturiano.

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"Sin duda, estos resultados reflejan el excelente momento que atraviesa el COA Montaña, cuya evolución está siendo directamente proporcional al buen trabajo que se viene realizando desde hace tres años por parte de los responsables de la sección de trail, en una progresión constante que sigue dando frutos y haciendo historia para el club", abundaron desde la entidad que lidera Paco Martínez Soliño.