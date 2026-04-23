Detenido por pinchar los neumáticos de 12 vehículos en Ribadesella un hombre de 53 años

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un varón de 53 años de edad, vecino del concejo de Ribadesella, como supuesto autor de un delito continuado de daños: pinchó los neumáticos de 12 vehículos.

Los hechos se produjeron en dos fechas distintas durante el pasado mes de marzo, la primera en la noche del día 12 al 13 y la segunda durante la noche del 18 al 19. En cada uno de los casos resultaron afectados seis vehículos que se encontraban estacionados en la calle Manuel Caso de la Villa y en el Paseo de la Grúa. En todos ellos el autor pinchó algunas de las ruedas de los vehículos que se encontraban estacionados. Para ello, empleó un objeto punzante, llegando también, en algún caso, a provocar daños en la pintura de la carrocería mediante rayones.

Alarma social

A pesar de iniciarse la investigación de forma inmediata, los primeros hechos provocaron entre los vecinos una sensación de falta de seguridad y generaron alarma social. Esta sensación se vio acrecentada a los pocos días, al repetirse los mismos actos, en los mismos lugares y franja horaria.

La investigación de la Guardia Civil pudo establecer que la autoría correspondía a un solo individuo, el cual utilizaba una prenda de abrigo que tenía unas características determinadas y que lo podría individualizar. Esta persona, se acercaba a los vehículos merodeando por uno de sus laterales para a continuación agacharse a la altura de los neumáticos que después sus propietarios hallaban pinchados.

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Cámaras de seguridad

Se pudo comprobar también, que esta persona antes de cometer los hechos, miraba a través de las ventanas de los establecimientos próximos para comprobar si los mismos contaban con cámaras de seguridad. Esta acción facilitó su identificación al quedar grabada su imagen con mayor calidad. Una vez verificada su identidad, este lunes 20, se procedió a su detención, siendo después puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Cangas de Onís, tras realizar las correspondientes diligencias policiales.