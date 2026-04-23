Éxito de participación en la 41.ª edición del concurso de cuentos y dibujos de Don Orione

El colegio de educación especial Nuestra Señora de Fátima Don Orione celebró este jueves la 41.ª edición de su concurso de cuentos y dibujos, una cita que reunió 306 trabajos y que volvió a convertir el centro en punto de encuentro para escolares de distintos ámbitos educativos. La jornada se abrió con la representación de "El Dragón Botijo", a cargo de los propios alumnos, en una apuesta del centro por reforzar la creatividad, la convivencia y la inclusión.

Función propia

La representación teatral abrió la mañana y confirmó la apuesta del centro por dar protagonismo al alumnado también en la parte escénica del acto. La directora, Ángeles Álvarez, explicó: "este es el segundo año que decidimos no llamar a nadie y ser nosotros los protagonistas de nuestra obra, porque a nosotros nos encanta el teatro”.

Álvarez recordó además la buena acogida de esta fórmula desde su estreno el pasado curso. "El año pasado lo hicimos por primera vez, y fue un éxito. Lo tuvimos que volver a representar aquí para todos los que no lo habían visto", señaló la directora.

Participación

En esta edición participaron el CP Valdellera, el CAI Don Orione, el CAI Fasad de Arriondas, las escuelas de Porrúa, Vibañu, Villanueva de Pría y Piñeres del CRA 1, las escuelas de San Roque y Cue del CRA 2, el colegio de Nueva de Llanes y los grupos de alojamiento del propio centro. Los premios, tanto de dibujo como de cuento, se repartieron en distintas categorías de Infantil y Primaria.

Objetivo

El concurso persigue plantar una semilla entre las distintas entidades educativas, fomentando la empatía y creando para el alumnado un lugar de referencia en el centro Don Orione desde edades tempranas. La iniciativa busca que niños y niñas crezcan viendo este espacio como una parte activa y esencial de la comunidad, y que aprendan a valorar la diferencia como un elemento natural de su vida cotidiana.

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Ese planteamiento enlaza con el propio sentido del certamen, que combina expresión artística, participación y convivencia. El acto de este jueves volvió a reforzar esa idea de escuela compartida, en la que la inclusión no se presenta como un discurso añadido, sino como una experiencia del día a día.