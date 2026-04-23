Ya hay fecha para los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella": 19 de septiembre
Ese mismo sábado también se disputará la distancia de 5 kilómetros
El próximo 19 de septiembre, sábado, tendrá lugar la decimoséptima edición de los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella", así como también la prueba de los 5 kilómetros, ambas organizadas por la sección de atletismo de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. La carrera de los 10 kilómetros está incluida en el calendario nacional de pruebas de ruta de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Pueden participar todas las personas que lo deseen, estén federadas o no, correctamente inscritas.
"Este año los 10k y 5 kilómetros de Ribadesella llegan con más fuerza que nunca: un paseo que vibra, un ambiente que empuja y un circuito que invita a volar. Pero eso no es todo… 2026 traerá importantes novedades que harán de esta edición una experiencia única para corredores y acompañantes. Si te gusta competir, disfrutar y sentir el calor de toda una villa animando cada paso, esta es tu carrera.Reserva la fecha, empieza a entrenar y únete a la fiesta del atletismo en Ribadesella", dicen desde la organización.
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón