Ya hay fecha para los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella": 19 de septiembre

El próximo 19 de septiembre, sábado, tendrá lugar la decimoséptima edición de los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella", así como también la prueba de los 5 kilómetros, ambas organizadas por la sección de atletismo de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. La carrera de los 10 kilómetros está incluida en el calendario nacional de pruebas de ruta de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Pueden participar todas las personas que lo deseen, estén federadas o no, correctamente inscritas.

"Este año los 10k y 5 kilómetros de Ribadesella llegan con más fuerza que nunca: un paseo que vibra, un ambiente que empuja y un circuito que invita a volar. Pero eso no es todo… 2026 traerá importantes novedades que harán de esta edición una experiencia única para corredores y acompañantes. Si te gusta competir, disfrutar y sentir el calor de toda una villa animando cada paso, esta es tu carrera.Reserva la fecha, empieza a entrenar y únete a la fiesta del atletismo en Ribadesella", dicen desde la organización.