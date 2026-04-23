Un juzgado investigará si el Ayuntamiento de Llanes vulneró la ley en la concesión de ayudas deportivas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo ha admitido a trámite el recurso presentado por el club AD Playas de Llanes contra la resolución de subvenciones deportivas del Ayuntamiento de Llanes correspondiente al ejercicio 2026. La entidad deportiva denuncia que el Consistorio aplicó criterios de valoración que no figuraban en la convocatoria oficial, lo que, a su juicio, vulneró los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que deben regir en la concesión de ayudas públicas.

El decreto judicial, fechado el pasado 17 de abril, abre ahora un procedimiento para analizar la legalidad de la resolución municipal. Como paso previo al estudio del fondo del asunto, el órgano judicial ya ha requerido al Ayuntamiento de Llanes la remisión completa del expediente administrativo.

Reglas modificadas

Desde AD Playas de Llanes sostienen que el proceso de reparto de las ayudas se desarrolló con reglas modificadas sobre la marcha. El club alega que el Ayuntamiento introdujo criterios de valoración que no estaban previstos en las bases de la convocatoria, alterando así las condiciones del procedimiento una vez este ya se había iniciado. Esa circunstancia, siempre según la versión de la entidad recurrente, generó un reparto de las subvenciones que carecía de objetividad.

El conflicto no es nuevo. La entidad deportiva había presentado un recurso de reposición el pasado 4 de febrero, un mecanismo administrativo que permite solicitar al propio órgano que dictó la resolución que la revise antes de acudir a los tribunales. Sin embargo, AD Playas de Llanes denuncia que no ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento, pese a que, según asegura el club, públicamente se había comprometido a contestarlo. Ese silencio administrativo ha sido el que ha llevado a la entidad a acudir a la vía judicial.

Ausencia de contestación

En la práctica, la ausencia de contestación equivale a una desestimación tácita del recurso, lo que abre la puerta a la impugnación ante los juzgados. Lo que pide ahora AD Playas de Llanes es que sea la Justicia quien determine si el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajustó a los principios de igualdad, concurrencia y legalidad.

La entidad subraya que esta acción no responde únicamente al interés por una subvención concreta, sino a la necesidad de garantizar un sistema justo, transparente y equitativo para todos los clubes deportivos del concejo, con especial atención al deporte base. En su escrito, el club advierte de que lo que está en juego no es solo una ayuda económica, sino la credibilidad del sistema público de ayudas al deporte en Llanes.

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Proceso en fase inicial

El proceso se encuentra ahora en su fase inicial. La admisión a trámite no implica ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que el juzgado considera que el recurso cumple los requisitos formales para ser examinado. Será tras el estudio del expediente municipal cuando el tribunal pueda dictar una sentencia que, en su caso, podría anular la resolución de las subvenciones u obligar al Ayuntamiento a rehacer el procedimiento con respeto a las bases originales. Mientras tanto, la resolución recurrida mantiene su vigencia.