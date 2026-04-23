Llanes rinde culto a las fabas con el regreso de una histórica cita

Llanes vuelve a oler a tradición. El aroma del compango de calidad y el suave hervor de las mejores fabes y verdinas regresan con fuerza al calendario del Oriente asturiano. Tras la intensa actividad de la Semana Santa, el sector hostelero llanisco no se detiene y recupera uno de sus eventos más emblemáticos: las Jornadas Gastronómicas de la Fabada, Fabes y Verdinas. Una cita que, hasta el próximo 26 de abril, convierte al concejo en la capital indiscutible de la cocina de cuchara.

La iniciativa, organizada por Otea Llanes en colaboración con el Ayuntamiento, fue presentada en el consistorio llanisco. En el acto, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, junto a José Balmori, presidente de Otea Llanes, y Fernando Corral, vicepresidente de Otea, subrayaron la importancia de proteger un legado culinario que define la identidad de la zona.

Para todos los paladares

Uno de los puntos fuertes de esta edición es la versatilidad. Los comensales que se acercan a los trece establecimientos participantes encuentran dos formas de disfrutar de estas joyas del campo asturiano. Por un lado, se ofrecen menús completos que incluyen entrante, un plato principal de fabada o preparaciones con verdinas y postre. Por otro, para aquellos que busquen una experiencia más informal, se han diseñado tapas o platos individuales ideales para degustar en barra o como un picoteo.

"Nuestro compromiso es mantener viva la cultura de nuestra cocina y que tanto vecinos como visitantes disfruten de uno de nuestros sabores más tradicionales", destacó José Balmori, el presidente de la Junta Local Otea Llanes, durante la presentación. La respuesta del sector ha sido "rotunda", logrando una capilaridad geográfica que permite disfrutar de las jornadas tanto en la villa de Llanes como en localidades como Vidiago, Riego, Barro o Cué.

El escaparate del sector primario

Más allá de la esencia gastronómica, estas jornadas suponen tambien un apoyo a la tierra y los trabajadores del campo. Según señaló Fernando Corral, vicepresidente de Otea en la presentación, la hostelería actúa aquí como "escaparate del sector primario". Al priorizar el uso de faba y verdina de proximidad, se refuerza la sostenibilidad del modelo turístico y se apoya directamente a los agricultores locales. "Ver a trece establecimientos unidos bajo una misma marca es el ejemplo de la fuerza que tenemos cuando trabajamos juntos", afirmó el vicepresidente de Otea.

Las jornadas son también una oportunidad estratégica para dinamizar la actividad turística en este mes de abril, demostrando que Llanes es un destino vivo durante todo el año. La calidad de los guisos, el mimo en la cocción de la verdina —el "oro verde" de la zona— y la maestría de los cocineros y cocineras locales aseguran una experiencia de "kilómetro cero" difícil de igualar. Para facilitar la ruta gastronómica, Otea ha potenciado un espacio específico en la web escapadaasturias.com.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar de forma geoposicionada la ubicación de los locales, los menús con sus respectivos precios y los horarios de servicio.

"Llanes es un referente de calidad y tradición, y estas jornadas son el mejor ejemplo de nuestra excelencia en la mesa", como aseguró el alcalde, Enrique Riestra, en la presentación cuando invitó a asturianos y visitantes a disfrutar de la hospitalidad llanisca.