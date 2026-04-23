El oriente de Asturias albergará el Campeonato de España infantil femenino de Voleibol-2026, del 27 al 30 de mayo

El Campeonato de España de infantil femenino de Voleibol-2026, una cita que reunirá a los treinta y dos mejores equipos del panorama nacional en una competición de máximo nivel, donde el talento, el esfuerzo y la pasión por este deporte serán los grandes protagonistas, se disputará en el Oriente de Asturias, del 27 al 30 del próximo mes de mayo.

La sede principal será el polideportivo municipal de Llanes, aunque también se contará con subsedes en las localidades de Ribadesella, Arriondas (Parres) y también Posada de Llanes, convirtiendo a toda la comarca oriental de la comunidad autónoma en el epicentro del voleibol nacional durante unos días inolvidables.

"Organizar un evento de esta magnitud supone un enorme reto, fruto del trabajo, la dedicación constante y la ilusión de muchas personas. Pero también es una oportunidad única para poner en valor nuestra tierra, impulsando el deporte base y generando un impacto muy positivo en Asturias y en cada una de las localidades que nos acogen", dicen desde la AD Playas de Llanes.

Noticias relacionadas

El equipo infantil femenino de la AD Playas de Llanes tendrá el honor de participar como organizador, "compitiendo junto a los mejores equipos del país, representando a Asturias y viviendo una experiencia que marcará su crecimiento deportivo y personal".