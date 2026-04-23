La Peruyal activa su rifa anual con un viaje gastronómico por España
El sorteo se celebrará el 30 de mayo en el parque de La Llera coincidiendo con la fiesta de "La Pitanza del Sociu"
María Terente Nicieza
La sociedad de fiestas La Peruyal ha puesto ya a la venta las papeletas de su sorteo anual, una iniciativa con la que busca ayudar a sufragar los gastos de la celebración. La entidad presentó esta semana una nueva edición de la rifa ya conocida en la comarca y que en años anteriores llamó la atención por premios singulares.
El premio de este año consistirá en 10 noches con desayuno para dos personas en Paradores de Turismo de España y 10 comidas o cenas en esos mismos establecimientos, todo ello para un único ganador. La organización explica que la persona agraciada podrá escoger los paradores que desee, siempre con reserva previa, en cualquier punto del país, y decidir además si utiliza las estancias de forma consecutiva o repartida y si se aloja o no en un mismo establecimiento.
La propuesta añade flexibilidad al premio, ya que las 10 comidas o cenas para dos personas podrán disfrutarse junto al alojamiento o reservarse de forma independiente en el restaurante de cualquier parador elegido.
Las participaciones cuestan 2 euros y pueden adquirirse ya en varios puntos de venta de Arriondas. Las papeletas están disponibles en La Fortuna, La Peruyal, Ferretería Falo, Difer Moda y Belleza, Bar La Plaza, Librería Gestión, Fide, El Tonel de Gigi, Frutería Iñíguez y Apeadero Bar.
El sorteo se celebrará el sábado 30 de mayo a las 20.00 horas en el parque de La Llera, coincidiendo con “La Pitanza del Sociu”. La organización precisa además que el ganador, o un representante, deberá estar presente con la papeleta premiada en el momento del sorteo.
La Peruyal vuelve así a recurrir a una fórmula de financiación que ya ha dejado otros premios muy comentados en la zona, como una moto, un “cuatrolatas” o un recorrido por restaurantes asturianos con estrella Michelin. Con esta nueva rifa, la sociedad mantiene una de las iniciativas que más expectación suele generar entre socios, vecinos y amigos en Arriondas.
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