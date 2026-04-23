"El PP de Cangas administra excusas, en vez de gestionar soluciones", denuncia el PSOE

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cangas de Onís acusa al equipo de gobierno, del PP, con el apoyo de Vox, de anteponer el inmovilismo a la búsqueda de respuestas para los problemas de estacionamiento que arrastra el concejo. Según el PSOE, el gobierno local "administra excusas" en vez de "gestionar soluciones".

Durante el último pleno, la moción presentada por el PSOE para crear nuevas plazas de aparcamiento fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, un resultado que, a juicio de los socialistas, castiga a los vecinos por el simple hecho de que la iniciativa no llevara la firma del partido que gobierna.

Reivindicación vecinal

La propuesta, según explicaron sus impulsores, no nació en un despacho, sino en las aceras. Recogía una reivindicación vecinal que se repite a diario: la dificultad para estacionar cerca del médico, del puesto de trabajo o del propio domicilio.

Frente a esta realidad, los socialistas planteaban una solución que califican de "sentido común": la creación de más plazas. Sin embargo, el alcalde, José Manuel González Castro (PP), respondió con una frase que el PSOE ha interpretado como un recurso ya conocido: "llegan tarde porque ya estamos en ello".

La casa por el tejado

Esa declaración del regidor, replicada por el portavoz socialista en el pleno, contrasta con la percepción ciudadana. Desde la oposición señalaron que en Cangas existen proyectos que llevan tanto tiempo "en marcha" que nadie ha logrado verlos materializados.

Más allá de esa promesa de trabajo en curso, el equipo de gobierno habría deslizado como alternativa a corto plazo la extensión temporal de la zona azul. Una medida que, en opinión del PSOE, no crea una sola plaza nueva. "Limitar el tiempo de aparcamiento sin ampliar la oferta es como intentar arreglar una casa sin tejado poniendo un cronómetro en la puerta: el problema sigue ahí, pero ahora el vecino tiene que vivir pendiente del reloj", argumentaron los socialistas durante el debate.

Un matiz singular

El papel de Vox en la votación añadió un matiz singular a la sesión. Según relató el PSOE, el concejal Ángel Díaz Tejuca subió al estrado para reivindicar la "exclusividad" de las soluciones en materia de estacionamiento, para acto seguido votar en contra de ejecutar medidas que su propio partido ha incluido en su programa electoral.

Los socialistas interpretaron esta actitud como un intento de desviar el debate hacia otros asuntos, como alegaciones sobre la Iglesia en Les Llanes, en una estrategia que atribuyen a la falta de gestión propia.

Un plan de "hibernación política"

El PSOE lamentó que el PP, amparado en la mayoría absoluta, confunda esa posición con una inmunidad a la crítica. "Llevamos demasiadas legislaturas instalados en un plan de hibernación política", manifestó su portavoz, aludiendo a un ciclo en el que los problemas permanecen dormidos durante cuatro años y despiertan, entre promesas e infografías, cuando se acercan las elecciones. A este ritmo, advirtieron, Cangas podría convertirse en un referente en el estudio permanente de problemas sin resolver.

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Mientras el equipo de gobierno defiende que ya trabaja en soluciones y que la oposición llega tarde, los socialistas insisten en que la prioridad del PP y de Vox en este asunto ha sido el inmovilismo. La discrepancia de fondo, según plantea el PSOE, separa dos formas de entender la gestión pública: anunciar lo que se va a hacer o hacer lo que se anuncia. Por ahora, en Cangas de Onís, según el PSOE, los vecinos siguen dando vueltas a las calles en busca de un hueco para estacionar.