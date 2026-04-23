El recorrido del descenso del Sella en canoa (Arriondas-Ribadesella) dispondrá de desfibriladores tras aprobar la Junta por unanimidad una propuesta del PP

Unanimidad en la Junta General. La Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley que obligará a instalar desfibriladores externos automáticos en puntos estratégicos del recorrido del Descenso del Sella en canoa, actividad de turismo activo que mueve a decenas de miles de personas. La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Popular Sandra Camino, busca reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias cardiorrespiratorias en uno de los eventos con mayor afluencia de público de la región.

El crecimiento sostenido de participantes y espectadores en el río Sella ha convertido la prueba en un escenario de alta concentración humana. En las jornadas de máxima actividad, la cifra de usuarios supera las 8.000 personas, según los datos manejados por la diputada en su intervención. Esa densidad de ocupación, unida a la condición de entorno natural del recorrido, implica riesgos que la propuesta trata de mitigar con medidas de prevención y actuación inmediata.

Reclamo turístico

"Estamos hablando de uno de los principales reclamos turísticos de Asturias, pero también de un entorno donde los riesgos existen y las emergencias ocurren", señaló Camino durante su defensa de la iniciativa. La diputada recordó los incidentes registrados en los últimos años en el Descenso, incluyendo episodios de especial gravedad que acabaron con resultado de fallecimiento. Ante esa realidad, la popular defendió que reforzar la prevención y agilizar la primera respuesta resulta inaplazable.

La propuesta aprobada plantea la instalación de desfibriladores externos automáticos en las tres paradas principales del recorrido –Torañu, Fríes y Lloviu–, así como en otros puntos como Triongu, donde se concentran grandes grupos de personas y existe accesibilidad para los servicios de emergencia. Además de los dispositivos, la iniciativa incluye el impulso de acciones formativas dirigidas a trabajadores de empresas de turismo activo y a otros colectivos que están presentes de forma habitual durante la celebración del descenso. El objetivo, según explicó Camino, es garantizar una primera intervención rápida y eficaz mientras llega la asistencia sanitaria profesional.

"Un paso lógico y coherente"

"La evidencia científica es clara: en una parada cardiorrespiratoria, cada minuto cuenta. Una desfibrilación precoz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en lugares donde el acceso sanitario no es inmediato", argumentó la diputada. La medida se alinea, tal como subrayó, con la normativa estatal y con las políticas que el Principado ya tiene en marcha en materia de espacios cardioprotegidos. Extender ese modelo al Sella es, en sus palabras, "un paso lógico y coherente".

Camino quiso dejar claro que la proposición no cuestiona el trabajo de los servicios de emergencia, a los que calificó de "excelente", sino que pretende reforzarlo. "Ganar tiempo y acercar la primera respuesta allí donde ocurre la emergencia", resumió. La iniciativa, que salió adelante por unanimidad, contempla también evaluar la posibilidad de extender esta red de desfibriladores a otros puntos de alta concentración de turismo activo en Asturias, especialmente aquellos con mayores dificultades de acceso sanitario inmediato.

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Sin plazos concretos

El respaldo sin fisuras de los grupos parlamentarios permite ahora dar los siguientes pasos para la instalación de los equipos y la puesta en marcha de los cursos formativos, aunque la proposición no fija plazos concretos para su ejecución. La diputada del PP concluyó su intervención con una valoración de conjunto: "Estamos ante una medida de sentido común, que apela a la prevención, la seguridad y la protección de vidas humanas. Hay pocos debates en los que sea tan fácil coincidir".