La XLVII Marcha a pie del Centro Asturiano de Oviedo llegará al santuario de Covadonga el 24 de mayo

La XLVII Marcha a pie al santuario de Covadonga se celebrará los próximos 17, 23 y 24 de mayo. "Una de las tradiciones más emblemáticas del Centro Asturiano de Oviedo que, año tras año, reúne a decenas de andarines en una experiencia que va mucho más allá del deporte. Porque esta marcha no es solo recorrer kilómetros: es compañerismo, esfuerzo compartido y conexión con nuestras raíces en uno de los lugares más simbólicos de Asturias", según explican los dirigentes del Centro Asturiano de Oviedo, entidad que preside el riosellano Gerardo Martínez Quesada.

"Una experiencia que deja huella. La Marcha a Covadonga es, para muchos, una cita fija en el calendario. Cada paso acerca no solo al destino, sino también a una vivencia colectiva que invita a repetir", señalan. Se estima entre 150 y 200 andarines que tomen parte en la misma. El plazo de inscripción –presencial, en las oficinas generales del CAO del Naranco– se abrió ayer, miércoles, día 15, y se cerrarán el próximo 11 de mayo, a las 20.00 horas

Precios inscripción

Socios: 93 euros

No socios: 103 euros

Comida final (24 de mayo)

Socios: 33 euros

No socios: 36 euros

Niños: 20 euros

Reserva hasta el 10 de mayo (o hasta completar aforo)

Autobús (24 de mayo)

Para quienes quieran acompañar el domingo 24, se habilitará, como cada año, un autobús:

Salida: 24 de mayo a las 8:15 horas desde Uría

Precio socios: 12 euros

Precio no socios: 15 euros

Inscripción hasta el 21 de mayo

Marchas previas de preparación

Como cada año, se organizan varias salidas previas para ir cogiendo ritmo:

Domingo 26 de abril

Viernes 1 de mayo

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Domingo 3 de mayo