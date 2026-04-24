Más de 530 inscritos para el VIII Trail del Cuera, que se disputará en Porrúa (Llanes)

El próximo 2 de mayo se disputará la octava edición del Trail del Cuera, con salida y llegada en Porrúa, prueba que constará de tres formatos: la larga, la corta, y las carreras de los críos en diversos recorridos y categorías. La presentación del evento tuvo lugar ayer, martes, en el Ayuntamiento de Llanes, con la asistencia de Alejandro Haces, en representación del Club Los Engarmaos, entidad organizadora; Esteban Gutiérrez, de la Junta Vecinal de Porrúa; la concejala de Deportes, Mónica Remis; y el inspector de la Policía Local, Cristian Peón.

La carrera larga del trail discurre, en su mayor parte, por la sierra de Cuera. Comienza en el pueblo de Porrúa a unos 30 metros sobre el nivel del mar y asciende rápidamente en dirección a la montaña hasta llegar a una altura máxima de 1315 en el pico Turbina. Esto hace que sea una carrera de cierta dificultad debido al gran desnivel acumulado que tiene, ya que la meta es de nuevo en el pueblo de Porrúa. La mayor parte de ella discurre por senderos de la montaña con mucha piedra caliza, lo que la hace a su vez muy técnica.

La carrera corta del Trail de Cuera, principalmente por el valle de Sal de la Ja, arranca también en el pueblo de Porrúa y asciende rápidamente en dirección a la montaña hasta llegar a una altura máxima de 686 metros. Esto la convierte en una carrera que, aunque corta, implica cierta dificultad. En ambos recorridos destaca la belleza de los lugares por los que discurren, pudiendo disfrutar de panorámicas sobre gran parte de la costa cantábrica, así como divisar al fondo los tres macizos de los Picos de Europa.

Por su parte, la denominada ‘Carrera de los Críos’ constará de tres pruebas: una para niños y niñas de 3 a 7 años, de 150 metros de trazado; otra para los de 8 a 12 años de edad, que deberán afrontar un recorrido de 1.500 metros; y una tercera, de categoría infantil, con edades de 13 y 14 años, para correr 4,5 kilómetros. Tanto la salida como la meta de las tres estará situada en el pueblo de Porrúa, discurriendo en su mayor parte por los alrededores del mismo.

Desde la organización confirman la inscripción de 530 corredores a fecha de ayer -22 de abril-, de los que 411 son hombres y 119 mujeres, de los cuales, 300 participantes, para la carrera corta, otros 190 en la carrera larga y otros 40 en las carreras de los críos. El plazo de inscripción aún se prolongará una semana más, por lo que desde la organización esperan que el número de corredores se incremente.

Cabe destacar que se han inscrito corredores de prácticamente todo el territorio nacional e, incluso, la inscripción de corredores provenientes del extranjero, concretamente un belga, un alemán y una sueca, lo que da una idea del prestigio que ha alcanzado esta prueba en sus cortos años de existencia.

El VIII Trail del Cuera está organizado por el Club Deportivo ‘Los Engarmaos’ y el pueblo de Porrúa, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes.

Las inscripciones para este trail están abiertas a través del enlace: [https://inscripciones.empa-t.com/inscripcion/viii-trail-de-cuera-2026/inscripcion_descuento/](https://inscripciones.empa-t.com/inscripcion/viii-trail-de-cuera-2026/inscripcion_descuento/)

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