La burocracia ahoga a los nuevos propietarios del palacio de los Uría de Celoriu: "Llevamos siete meses para que nos den la luz, esto en Castilla y León no pasa"

La familia Gutiérrez-Beltrán, de Burgos, llevaba varios años veraneando en Llanes y desde hacía tiempo rondaba en las cabezas de sus miembros la idea de comprar una casa en la zona. Buscaron en portales inmobiliarios y vieron varios inmuebles, en Parres, en Pancar… Un día acudieron a ver varias propiedades y les convenció una histórica casona, conocida como el palacio de los Uría, en Celoriu (Llanes), donde veranearon durante decenios los Rodrigo Uría, padre e hijo, dos de las mayores autoridades del derecho español, y su familia. Lo que desconocían era la cantidad de problemas que iban a encontrar: "No éramos conscientes de dónde nos estábamos metiendo".

"Siempre hablábamos de comprar algo en esta zona. Nos encanta", explica uno de los dos compradores que hablaron con este periódico, que declinaron dar sus nombres, pero consintieron que apareciera el de la familia. Antes de comprarla, no pudieron ver gran parte de la casa, porque tanto la finca como el edificio estaban literalmente cubiertos por la vegetación. "Estaba todo tan tomado que no la vimos bien. No se podía acceder. Eran todo zarzas", una selva.

Veraneo "por turnos"

Decidieron arriesgarse y la compraron. La operación se formalizó en noviembre. El plan parecía sencillo: adquirir la propiedad entre todos los miembros de la familia y disfrutarla por turnos, "una especie de multipropiedad". Pero lo que vino después no ha sido precisamente un paseo por la playa.

Vista frontal del palacio de los Uría, desde un hueco existente en la puerta de entrada a la finca. / Ramón Díaz

La finca, de casi 10.000 metros cuadrados y con una casa de 900, escondía un estado de conservación más propio de una aventura que de una transacción inmobiliaria al uso. El primer problema llegó tras eliminar la vegetación que "se comía" la propiedad: el edificio era mucho mayor de lo que creían. "No éramos conscientes de lo grande que es", señala otro copropietario.

Saqueada por "okupas"

Pero la casona no solo les superaba en escala, también presentaba en buena parte de sus estancias un estado deficiente: había sido saqueada por "okupas" y se observaban filtraciones de agua en el techo. La buena noticia fue que la planta baja estaba bien conservada, era habitable: "Estaba bien, arreglada, de vivir allí". Pero los contratiempos no habían hecho más que empezar: ni tenían luz, ni acceso rodado "legal" a la propiedad. Siguen sin tener ni lo uno ni lo otro.

El acceso rodado se lo "robó" a la finca la obra de las rotondas de Celoriu, que no respetó la entrada, ni reconstruyó los muros. Nadie ha sabido darles una explicación de cómo es posible que la Administración autonómica haya dejado una propiedad sin un acceso rodado que siempre tuvo.

"Esto no es normal"

Los esfuerzos para resolver este problema han sido hasta ahora infructuosos. Ni el Ayuntamiento ni el Principado les han hecho caso. Todo son largas. No se dan por vencidos. Pero la falta de acceso no es el único dolor de cabeza burocrático. Porque tampoco tienen luz.

"Llevamos siete meses para que nos den la luz", se quejan, comparando la situación con su experiencia en Castilla y León: "Allí esto no pasa. No es normal". Califican de "imposible" hablar con la suministradora de agua. Mientras, los operarios que trabajan en la rehabilitación se ven forzados a usar un generador para obtener energía.

Multados

En su empeño por empezar a trabajar en la finca, la familia echó un poco de escombro para que un vehículo pudiera entrar desde una de las rotondas. La solución provisional les costó una multa, que decidieron no recurrir y que ya han pagado. La Administración ni hace ni les deja hacer.

A pesar del cóctel de adversidades, los nuevos propietarios se mantienen firmes en su propósito de no alterar la esencia del edificio. "Vamos a respetar la casa, no se va a tirar nada", aseguran, conscientes de su valor histórico. "Tiene una escalera impresionante", destacan, como el símbolo de una herencia arquitectónica que aspiran a preservar mientras sortean un laberinto de procedimientos que amenazan con convertir un sueño familiar en un ejercicio de resistencia. Visitan la finca casi todas las semanas para comprobar el avance de las obras. Sus principales deseos son ahora que les "devuelvan" el acceso rodado y la luz.

Refugio vacacional

Durante un tiempo, la finca estuvo en venta. La adquirió una promotora para vaciar el edificio y habilitar apartamentos, pero quebró y una inmobiliaria volvió a ponerla a la venta. El edificio fue durante decenios refugio vacacional de una de las sagas más influyentes del derecho español, los Rodrigo Uría, padre e hijo, y su familia.

El padre, Rodrigo Uría González, nacido en Oviedo en 1906, se licenció en Derecho en la universidad asturiana, se doctoró en Madrid y completó su formación en Alemania e Italia. Fue catedrático en la Universidad de Salamanca y en la Complutense de Madrid, y fundó en 1946 el despacho de abogados Uría Menéndez, uno de los más prestigiosos de España, que cuenta con oficinas en lugares como Londres, Pekín, Nueva York o ciudad de México. Entre otros muchos premios recibió el "Príncipe de Asturias" de Ciencias Sociales en 1990. Falleció en 2001.

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El hijo, Rodrigo Uría Meruéndano, aunque nacido en Madrid, era asturiano militante y, como su padre, siempre que podía se acercaba a Celoriu. Se incorporó en 1973 al bufete Uría Menéndez, que bajo su dirección, a partir de 1978, registró un crecimiento imparable: cuenta en la actualidad con más de 600 abogados y está presente en una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Bélgica, México o Argentina. Recibió múltiples distinciones, entre ellas la de "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en junio de 2004. Falleció en 2007.