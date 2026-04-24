Cangas de Onís brinda por la denominación de origen protegida Sidra de Asturias

Cangas de Onís se sumó este jueves a la iniciativa promovida por el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias para que los establecimientos hosteleros ofrezcan esta bebida como primera opción a sus clientes. En total, 18 negocios de la localidad sellaron su adhesión a una estrategia que persigue impulsar el producto local, garantizar la calidad certificada de una elaboración hecha con manzana 100% asturiana y respaldar a cosecheros y llagareros de la región.

La imagen del acuerdo se escenificó frente al Puente Romano, donde los hosteleros participantes escanciaron un culín junto a la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Jorge García, y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. Con la incorporación canguesa, ya son seis las localidades asturianas comprometidas con la sidra 100% asturiana. Las localidades adheridas con anterioridad son Tazones, Llastres, Candás, Llanes y Villaviciosa.

Apoyo al producto local

Ángel Ardines, de El Molín de la Pedrera, defendió durante el acto la apuesta por una sidra vinculada al territorio. "Disfrutas vendiéndola porque es producto asturiano 100%. Sabes que apoyas a la gente que tiene manzanos y que apoyas Asturias. El dinero queda aquí en la región", señaló.

Ardines también puso el acento en las cualidades del producto desde el punto de vista del consumidor. "Hay una selección de tipos de manzana que consiguen un equilibrio entre dulce, amarga y ácida, y la gente la disfruta", afirmó.

Seis años de crecimiento

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural enmarcó la cita dentro de una acción que, según recordó, se viene desarrollando desde hace seis años y sigue ampliando su implantación. "Esta acción que se lleva haciendo seis años desde la DOP sigue creciendo, sigue ampliando sus localidades, y Cangas de Onís es un referente para poner en valor la sidra de DOP y para apoyar a los 400 cosecheros y también ayudar a los llagares", destacó Begoña López.

La responsable autonómica incidió además en el papel que juega la hostelería como escaparate del producto. "La parte de la restauración es fundamental porque ellos son la cabeza visible a la hora de enseñar productos de calidad, y en este caso de Alimentos del Paraíso y de la DOP Sidra de Asturias, ellos van a ser quienes cuenten de dónde viene la sidra, cómo se hace, de qué llagar es, y eso solo lo puede hacer el hostelero de primera mano", señaló.

Compromiso voluntario

Por su parte, Jorge García subrayó la importancia del paso dado en Cangas de Onís, especialmente por el acuerdo alcanzado entre los negocios de forma voluntaria, manifestando que "este acuerdo es lo que tendría que suceder en todas las sidrerías de toda Asturias".

El presidente del consejo regulador consideró que la iniciativa tiene un valor añadido precisamente porque no se da de manera generalizada. En ese sentido, resaltó el ejemplo de la localidad canguesa como una vía para seguir extendiendo la presencia de la sidra con sello de calidad por el conjunto del Principado.

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Los establecimientos

Los locales adheridos en Cangas de Onís son Sidrería La Caldera, Sidrería Vega Redonda, Sidrería Llantares de Pelayo, Sidrería La Marivuelta, Sidrería La Cueva, Sidrería El Polesu, Sidrería El Ovetense, Restaurante Balbona Picos de Europa, Taberna Asturcelta, El Molín de la Pedrera, Sidrería La Sifonería de Celso, La Madreñería, Restaurante Los Arcos, Restaurante Nelya, Sidrería Casa Zmoly, Bar Ángel, Casa Pedro y Restaurante El Palco.