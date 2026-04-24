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Colocación de "Stolpersteine" en el parque municipal en recuerdo de cuatro vecinos de Cangas de Onís deportados a campos de concentración nazis

Emilio Puente Pérez, Salvador de la Visitación Villa, Andrés Champín Cuesta y Máximo Fierro Orejas son los nombres de los homenajeados

Lugar del parque municipal donde se colocarán las placas.

Lugar del parque municipal donde se colocarán las placas. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La directora general de Memoria Democrática del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa, intervendrá, este sábado, 25 de abril, a las 12.00 horas, en el acto de homenaje y colocación de cuatro "Stolpersteine" en el parque municipal en recuerdo de cuatro vecinos de Cangas de Onís, Emilio Puente Pérez, Salvador de la Visitación Villa, Andrés Champín Cuesta y Máximo Fierro Orejas, víctimas de la deportación a campos de concentración nazis. También asistirá al acto, entre otros, el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro.

Cartel anunciadpor del acto.

Cartel anunciadpor del acto. / LNE

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