Colocación de "Stolpersteine" en el parque municipal en recuerdo de cuatro vecinos de Cangas de Onís deportados a campos de concentración nazis

La directora general de Memoria Democrática del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa, intervendrá, este sábado, 25 de abril, a las 12.00 horas, en el acto de homenaje y colocación de cuatro "Stolpersteine" en el parque municipal en recuerdo de cuatro vecinos de Cangas de Onís, Emilio Puente Pérez, Salvador de la Visitación Villa, Andrés Champín Cuesta y Máximo Fierro Orejas, víctimas de la deportación a campos de concentración nazis. También asistirá al acto, entre otros, el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro.

Cartel anunciadpor del acto. / LNE