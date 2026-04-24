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Fallado el Concurso de cuentos y murales del Día del libro en Ribadesella: hay 26 premiados

Los trabajos tenían como temática vehicular El Espacio

Los premiados en el Concurso de cuentos y murales del Día del libro en Ribadesella.

Los premiados en el Concurso de cuentos y murales del Día del libro en Ribadesella. / Cedida

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acogió esta mañana la entrega de premios del XLII Concurso de Cuentos y Murales que, con motivo del Día del libro, organiza el Ayuntamiento de Ribadesella a través de la biblioteca municipal.

En esta ocasión los trabajos tenían como temática vehicular El Espacio, puesto que en 2026 coinciden la expedición ARTEMIS II de la NASA a la luna, y el eclipse que se espera el próximo mes de agosto.

Se otorgaron doce premios en el apartado de cuentos divididos en cuatro categorías; otros doce en el apartado de murales; y dos en el apartado de cuentos en asturiano.

Además, los alumnos de infantil realizaron marcapáginas que, aunque no entraron en concurso, fueron impresas trescientas unidades y serán repartidos entre todos los alumnos.

Los cuentos y murales serán incluidos en una publicación que se dará a conocer, como cada año, en otoño, coincidiendo con el día de las Bibliotecas.

El Alcalde, Paulo García, agradeció la participación de los estudiantes, la colaboración de los centros y de las familias. El acto está enmarcado dentro de una semana de actividades culturales para conmemorar el Día del libro. Estos son todos los premiados en los concursos del Día del libro: 

Concurso de cuentos

Primera categoría

Primer premio: Eloy Toriello Pérez

Segundo premio: Ramón Blanco Argüelles

Tercer premio: Bernardo Pozuelo Burbano

Segunda categoría

Primer premio: Enol Galache Mallada

Segundo premio: Lara Martínez Cuesta

Tercer premio: David Martínez Dorronsoro

Tercera categoría

Primer premio: Mateo Laporte Conesa

Segundo premio: Julia Pérez Somoano

Tercer premio: Raúl Cueto Capín

Cuarta categoría

Primer premio: Carla Uz Valdés

Segundo premio: Iziar Solís Corteguera

Tercer premio: Lucía Hernández Martínez

Concurso de cuentos en asturiano

Tercera categoría

Primer premio: Laya Tudela Rodrigo

Cuarta categoría

Primer premio: Helena Ruiz Castro

Concurso de murales

Primera categoría

Primer premio: Enzo Mansilla Durand

Segundo premio: Chloe Fontán Díaz

Tercer premio: Enya López Gómez

Segunda categoría

Primer premio: Celia Vallespín Ruisánchez

Segundo premio: Lola Martino Fernández

Tercer premio: Gonzalo Valdés Serrano

Tercera categoría

Primer premio: Erik Pinheiro González

Segundo premio: Manuela Pozuelo Burbano

Tercer premio: Alexa Valdez Labrada

Cuarta categoría

Primer premio: Inés Pérez Vega

Segundo premio: Álvaro Fernández del Busto

Tercer premio: Carla Uz Valdés

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