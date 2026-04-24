Fallado el Concurso de cuentos y murales del Día del libro en Ribadesella: hay 26 premiados
Los trabajos tenían como temática vehicular El Espacio
La Casa de Cultura de Ribadesella acogió esta mañana la entrega de premios del XLII Concurso de Cuentos y Murales que, con motivo del Día del libro, organiza el Ayuntamiento de Ribadesella a través de la biblioteca municipal.
En esta ocasión los trabajos tenían como temática vehicular El Espacio, puesto que en 2026 coinciden la expedición ARTEMIS II de la NASA a la luna, y el eclipse que se espera el próximo mes de agosto.
Se otorgaron doce premios en el apartado de cuentos divididos en cuatro categorías; otros doce en el apartado de murales; y dos en el apartado de cuentos en asturiano.
Además, los alumnos de infantil realizaron marcapáginas que, aunque no entraron en concurso, fueron impresas trescientas unidades y serán repartidos entre todos los alumnos.
Los cuentos y murales serán incluidos en una publicación que se dará a conocer, como cada año, en otoño, coincidiendo con el día de las Bibliotecas.
El Alcalde, Paulo García, agradeció la participación de los estudiantes, la colaboración de los centros y de las familias. El acto está enmarcado dentro de una semana de actividades culturales para conmemorar el Día del libro. Estos son todos los premiados en los concursos del Día del libro:
Concurso de cuentos
Primera categoría
Primer premio: Eloy Toriello Pérez
Segundo premio: Ramón Blanco Argüelles
Tercer premio: Bernardo Pozuelo Burbano
Segunda categoría
Primer premio: Enol Galache Mallada
Segundo premio: Lara Martínez Cuesta
Tercer premio: David Martínez Dorronsoro
Tercera categoría
Primer premio: Mateo Laporte Conesa
Segundo premio: Julia Pérez Somoano
Tercer premio: Raúl Cueto Capín
Cuarta categoría
Primer premio: Carla Uz Valdés
Segundo premio: Iziar Solís Corteguera
Tercer premio: Lucía Hernández Martínez
Concurso de cuentos en asturiano
Tercera categoría
Primer premio: Laya Tudela Rodrigo
Cuarta categoría
Primer premio: Helena Ruiz Castro
Concurso de murales
Primera categoría
Primer premio: Enzo Mansilla Durand
Segundo premio: Chloe Fontán Díaz
Tercer premio: Enya López Gómez
Segunda categoría
Primer premio: Celia Vallespín Ruisánchez
Segundo premio: Lola Martino Fernández
Tercer premio: Gonzalo Valdés Serrano
Tercera categoría
Primer premio: Erik Pinheiro González
Segundo premio: Manuela Pozuelo Burbano
Tercer premio: Alexa Valdez Labrada
Cuarta categoría
Primer premio: Inés Pérez Vega
Segundo premio: Álvaro Fernández del Busto
Tercer premio: Carla Uz Valdés
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