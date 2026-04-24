El IES Rey Pelayo aborda el apartheid de género en Afganistán con una charla de Adela Omid

El IES Rey Pelayo de Cangas de Onís acogerá el próximo lunes, 27 de abril, a las 13.20 horas, una charla de Adela Omid, refugiada afgana residente en Gijón, centrada en la situación de las mujeres en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder. La actividad se celebrará en el salón de actos del instituto y está dirigida a alumnado de 3º de la ESO y Bachillerato.

Una voz en primera persona

La propuesta parte del departamento de Filosofía del centro, que ha organizado este encuentro con el objetivo de acercar al alumnado una realidad marcada por la pérdida de derechos, la represión y el exilio. La intervención tendrá como eje el testimonio directo de una joven que vivió en primera persona el derrumbe de las libertades de las mujeres afganas y su salida forzada del país.

Adela Omid había iniciado estudios de periodismo en Afganistán y pertenece a la minoría hazara, una de las comunidades más perseguidas del país. Abandonó Afganistán en 2021 con ayuda del Gobierno español, después de la toma del poder por los talibanes, y desde entonces reside en Asturias. Su historia ha aparecido en distintos medios asturianos y nacionales, en los que ha relatado cómo su vida cambió por completo en apenas unos días, al pasar de estudiar y proyectar su futuro a tener que huir.

Crisis internacional

Omid explicará al alumnado cómo la llegada del régimen talibán supuso el cierre de las aulas para muchas chicas, la expulsión de las mujeres de buena parte de la vida laboral y una restricción casi total de su presencia en el espacio público.

El núcleo de la charla prevista en Cangas de Onís, será la exposición de cómo viven hoy las mujeres afganas bajo un sistema que limita su educación, sus movimientos y su autonomía personal. La cita permitirá además poner rostro a una crisis internacional que a menudo se percibe lejana, pero cuyas consecuencias humanas se encarnan en trayectorias como la suya.

Actividad divulgativa

Adela Omid ya ha participado en otros actos de sensibilización en Asturias, vinculados a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de la situación de las mujeres en Afganistán, actividades promovidas por Amnistía Internacional y la Universidad de Oviedo.

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La charla del lunes en el IES Rey Pelayo se enmarca así en una línea de formación cívica y reflexión social dentro del ámbito educativo. El encuentro busca que los estudiantes conozcan, a través de un relato directo, qué significa perder de un día para otros derechos que en su entorno consideran básicos.