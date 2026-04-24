Llanes encadena once años de superávit y cierra 2025 con un remanente de 7,1 millones: "Es el reflejo de una gestión responsable"

El Ayuntamiento de Llanes ha presentado el balance de cuentas de 2025. El equipo de gobierno, que comparten Vecinos x Llanes y PP, ha cerrado el ejercicio presupuestario cumpliendo simultáneamente los tres grandes mandatos que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda pública. Así lo refleja el informe de evaluación emitido por la Intervención General del municipio, cuyos datos fueron presentados esta mañana por el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos x Llanes), y el teniente de alcalde, Juan Carlos Armas (PP).

La liquidación presupuestaria del pasado ejercicio deja una cifra especialmente relevante: el remanente de tesorería para gastos generales ajustado alcanza los 7.119.700,68 euros positivos. De ese montante, más de 4,5 millones no están comprometidos, lo que significa que el Consistorio dispone de un colchón financiero disponible sin ataduras para futuras inversiones o imprevistos. El remanente viene a ser el ahorro neto que le queda a la administración local después de pagar todas sus facturas y compromisos, una suerte de "fondo de maniobra" que indica su salud económica a corto plazo.

Inversiones reales

Junto a este indicador, destaca la cifra destinada a inversiones reales durante el año pasado, que ascendió a 3.692.740 euros. Enrique Riestra ha destacado que es un volumen "nunca antes visto en nuestro concejo". Esa partida ha permitido al Ayuntamiento realizar obras y mejoras en infraestructuras sin necesidad de recurrir al crédito, algo que, según el equipo de gobierno, no es frecuente en ayuntamientos del tamaño del de Llanes.

El informe de estabilidad también evalúa el cumplimiento del objetivo de nivel de deuda, un parámetro clave para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. A 31 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Llanes presentaba un porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes muy inferior al límite legal. La Administración local lleva once años consecutivos cerrando sus cuentas en positivo, subrayan las autoridades locales.

"Gestión responsable"

Juan Carlos Armas ha señalado que estas cifras no son casualidad: "Son fruto del trabajo constante, la disciplina presupuestaria y la correcta planificación". Ha añadido que el gobierno local ha conseguido "crecer en servicios sin disparar el gasto", un equilibrio que, según ha dicho, se refleja en el saneamiento del remanente.

Enrique Riestra ha mostrado su satisfacción por unos resultados que califica como "el reflejo de la gestión responsable, transparente y orientada a la sostenibilidad financiera que venimos desarrollando en la última década". Ha reconocido que cumplir simultáneamente con el superávit presupuestario, la regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto público no financiero, y los límites de endeudamiento no es sencillo, "especialmente en un contexto de crecimiento de los servicios públicos y de subida de precios de los suministros y materiales".

"Una deuda prácticamente testimonial"

"Estos informes demuestran que en Llanes se hacen bien las cosas: controlamos el gasto, no gastamos por encima de nuestras posibilidades, y mantenemos una deuda prácticamente testimonial", ha afirmado el Alcalde. "Esa deuda reducida permite, según sus palabras, afrontar el futuro con garantías y seguir invirtiendo en lo que los vecinos consideran prioritario", ha añadido.

El Regidor ha avanzado que, gracias al saneado remanente de tesorería y al cumplimiento de todos los objetivos financieros, el equipo de gobierno podrá plantear un presupuesto para este año con "importantes inversiones sostenibles y mejoras en los servicios públicos municipales", todo ello "sin necesidad de recurrir al endeudamiento".

"Llanes tiene músculo económico"

"Llanes tiene músculo económico, tiene una gestión económica racional y en Llanes se sabe en lo que se gasta y por qué se gasta", ha subrayado Riestra, quien ha incidido en la "diferencia absolutamente radical con la gestión económica que se venía haciendo por gobiernos anteriores socialistas".

"En todo lo que tiene que ver con temas económicos creo que podemos sacar pecho; pero como llaniscos, no es una cosa que tenga que quedarse en el Ayuntamiento. Los números nos están dando la razón. No solo pasamos de presupuestos de 17 a 23 millones, sino que año a año, y esto fue una novedad, presentamos liquidaciones positivas, remanentes de tesorería que luego se reinvierten".

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"Este año tenemos un remanente de tesorería de más de siete millones de euros, de los cuales más de cuatro y medio no están comprometidos y los vamos a destinar a obras y necesidades de los llaniscos a intentar mejorar la vida de nuestros vecinos", ha finalizado.