El PSOE de Llanes cuestiona la gestión del equipo de gobierno en las ayudas del deporte

El PSOE de Llanes ha cuestionado la actuación del equipo de Gobierno, y en concreto de la concejal de Deportes, Mónica Remis, en cuanto a la gestión de las subvenciones deportivas que concede el Ayuntamiento, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo haya admitido a trámite el recurso presentado por el AD Playas de Llanes contra la resolución de ayudas de 2026.

Para los socialistas, el hecho de que esta situación haya llegado a sede judicial es consecuencia directa de la actitud prepotente del equipo de Gobierno, al que acusan de no haber dado respuesta al recurso de reposición presentado por el club el pasado 4 de febrero, pese a haber anunciado públicamente que lo haría.

"No se ha contestado al recurso ni se ha buscado el más mínimo diálogo con el club; esto no es un hecho aislado, es un ejemplo claro de una forma de gobernar alejada del respeto institucional y de la escucha a los clubes deportivos del concejo", ha manifestado el portavoz del Grupo Municipal, Óscar Torre.

"Malestar evidente"

El PSOE considera incomprensible que un asunto de esta relevancia haya derivado en un procedimiento judicial sin que se haya producido previamente ningún intento de reunión, explicación o mediación por parte del Ayuntamiento. "Cuando no se responde y no se habla, se empuja a los clubes a acudir a los tribunales", señalan.

El recurso del AD Playas de Llanes sostiene que en la valoración de las subvenciones se habrían aplicado criterios que no figuraban en la convocatoria oficial, lo que, de confirmarse, supondría una alteración de las bases del procedimiento. Ahora será la Justicia quien determine la legalidad de la resolución municipal.

Desde el PSOE advierten, además, de que el problema trasciende este caso concreto. Aseguran que existe un "malestar evidente entre distintos clubes del concejo por la falta de claridad en los criterios utilizados. No es el único club que no entiende cómo se han aplicado las valoraciones, ni tampoco el PSOE. ¿Cómo es posible que un sistema de ayudas públicas no sea comprensible ni para los propios clubes ni para nadie?", remarcan.

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Por todo ello, el PSOE de Llanes exige al equipo de Gobierno una revisión urgente, profunda y transparente de los criterios de concesión de las ayudas deportivas, con el objetivo de garantizar igualdad, seguridad jurídica y claridad en un sistema que consideran hoy "cuestionado y opaco".