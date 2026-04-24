Reconocimiento al Ayuntamiento de Ribadesella por su compromiso con la sostenibilidad marina
Las autoridades locales anunciaron que se volverá a colaborar con esta iniciativa en la que participan voluntarios
El Ayuntamiento de Ribadesella ha recibido un reconocimiento del proyecto medioambiental Mares Circulares, por su colaboración con las actividades que desarrolla en el municipio y que tienen como objetivo contribuir a la limpieza de residuos en costas y fondos marinos, fomentando la economía circular.
El alcalde, Paulo García, ha recibido esta mañana el distintivo que otorga la organización de manos de Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners. La placa conmemorativa está elaborada también con materiales reciclados. El alcalde ha estado acompañado por los concejales Alejandro Alonso y Pablo García.
El Ayuntamiento de Ribadesella volverá a colaborar con esta iniciativa en la que participan voluntarios de diferentes lugares. También recibió esta distinción hace unos días el Ayuntamiento de Cangas de Onís.
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