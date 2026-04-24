La reforma del vial de acceso al barrio Les Paraes de Viegu (Ponga) costará 131.400 euros
El proyecto prevé construir muros de contención de hormigón armado, mejorar el drenaje y renovar el pavimento y la barrera de seguridad
LNE
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 131.414 euros la reforma del vial de acceso al barrio de Les Paraes de Viegu, en el concejo de Ponga. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de mayo para presentar sus ofertas.
El proyecto incluye la construcción de muros de contención de hormigón armado cimentados sobre carriles hincados para asegurar los bordes de la calzada. También se mejorará el sistema de drenaje y se renovará el pavimento y la barrera de seguridad.
Estos trabajos se enmarcan en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.
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