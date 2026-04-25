Más de 50 jóvenes acuden al XIX Encuentro Autonómico de Participación Adolescente, en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís albergó este sábado, la presentación oficial del decimonoveno Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Adolescente de Asturias, una cita que reúne durante este fin de semana a más de 50 niños, niñas y adolescentes procedentes de dieciocho municipios del Principado.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Amieva, Carlos Salazar; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro; Laura Otero, en representación de los Servicios Sociales de la Mancomunidad de Onís, Amieva y Cangas de Onís; y Pablo Suárez, representante de UNICEF en Asturias.

Intercambio de experiencias

Este encuentro, organizado por la Mancomunidad de Onís, Amieva y Cangas de Onís, se consolida como un espacio de referencia para fomentar la participación activa de la infancia y la adolescencia, promoviendo el intercambio de experiencias, el diálogo y la implicación de los jóvenes en la vida social y comunitaria.

Bajo el lema “Cultura de Paz. Derechos Humanos”, la programación incluye dinámicas de trabajo en grupo, actividades de convivencia y la elaboración de conclusiones conjuntas que serán presentadas en la jornada de clausura. Además, los participantes disfrutarán de actividades culturales y de ocio en el entorno de Cangas de Onís y Covadonga.

La clausura, mañana

Desde la organización se destaca "la importancia de seguir impulsando espacios donde la voz de la infancia y la adolescencia tenga protagonismo real en la construcción de una sociedad más inclusiva, participativa y comprometida con los derechos humanos".

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La clausura del encuentro tendrá lugar mañana en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, con la presentación de las conclusiones elaboradas por los grupos participantes.