Homenaje a cuatro vecinos de Cangas de Onís que fueron víctimas de los nazis
Emilio Puente Pérez, Salvador de la Visitación Villa, Andrés Champín Cuesta y Máximo Fierro Orejas ya tienen sus "Stolpersteine" en el parque municipal de la capital del concejo
Alrededor de un centenar de personas asistieron este mediodía, en el parque municipal de Cangas de Onís, entre ellos la directora general de Memoria Democrática del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa, y el alcalde José Manuel González Castro, así como el exregidor cangués Alfredo García Álvarez, al acto de homenaje y colocación de cuatro "Stolpersteine" en recuerdo de cuatro vecinos de Cangas de Onís, Emilio Puente Pérez, Salvador de la Visitación Villa, Andrés Champín Cuesta y Máximo Fierro Orejas, víctimas de la deportación a campos de concentración nazis. No faltaron algunas banderas republicanas, con crespón negro, ni las siglas de la CNT.
Salvador de la Visitación Villa
"Fue sargento del Cuerpo de Seguridad y participó en la defensa de la República junto a una familia marcada por el compromiso político, especialmente su hermano Pedro. Tras la caída del Frente Norte y más tarde de Cataluña, se exilió en Francia, donde fue internado en el campo de Vernet d’Ariège y trató sin éxito de ser evacuado a México. Finalmente se integró en una Compañía de Trabajadores Extranjeros del ejército francés, siendo capturado durante la ofensiva alemana de 1940 y falleciendo en 1941 a los 27 años.
Andrés Champín Cuesta
Trabajó en la construcción y desarrolló una intensa actividad política vinculada a UGT y al PSOE. Durante la República y la Guerra Civil ocupó cargos sindicales, participó en la organización socialista local y ejerció como Delegado de Fortificaciones. Tras huir a Francia, continuó trabajando y mantuvo vínculos familiares allí, mientras su esposa en España sufrió detención y una dura represión tras el conflicto.
Máximo Santiago Fierro
Fue un intelectual autodidacta y político asturiano. Durante la Guerra Civil Española, ocupó cargos de secretario, alcalde accidental y juez en el municipio de Cármenes. Tras el avance de la guerra, se exilió en Francia, donde fue internado en el campo de Argelés-Sur-Mer y posteriormente se estableció en Angulema. Debido a una carta interceptada por la censura franquista, fue incluido en listas de "indeseables" y entregado a las fuerzas alemanas. Finalmente, fue deportado a Mauthausen en el "convoy de los 927" y ejecutado en el recinto de Gusen el 31 de enero de 1941.
Emilio Puente Pérez
Durante la Guerra Civil española alcanzó el rango de teniente de las Guardias de Asalto, y destacó especialmente por su labor técnica, pues se dedicó a dibujar los planos militares del V Cuerpo. Tras el final de la guerra, se exilió en Francia, donde se alistó en una Compañía de Trabajadores Extranjeros (C.T.E.) junto a su cuñado y amigo Emilio Valdajos. Allí fue destinado a la Línea Maginot, en un contexto de creciente tensión bélica en Europa".
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