Ni Menorca ni Ibiza: la revista National Geographic corona a un concejo asturiano como el mejor destino de playa de España

Ni Baleares ni Canarias ni Andalucía ni la Comunidad Valenciana... Las mejores playas de España están, según la popular revista de viajes National Geographic, en Asturias. Y más en concreto, en Llanes, el concejo de las más de más de 40 calas preciosas en sus 54 kilómetros de línea de costa. La publicación ha coronado a Llanes con el título "Mejor Destino de Playa de España", categoría en la que competía con otros seis municipios. El galardón, concedido a través de las votaciones de los propios lectores, reconoce la singularidad y la calidad de las playas del concejo llanisco.

Y es que en Llanes hay playas sin mar, con vistas al mismísimo Urriellu (o Naranjo de Bulnes para los de fuera) y con la arena más blanca de todo el Cantábrico. Algunas son muy famosas, como Gulpiyuri, Cuevas de Mar o Torimbia, mientras que otras están escondidas y son menos conocidas. Es el caso de Buelna o San Antonio.

National Geographic destaca que "esta pequeña villa asturiana se emplaza en una costa de belleza salvaje, con más de 30 playas y calas repartidas en 56 km de litoral. Las encantadoras playas de Torimbia, Ballota o Gulpiyuri dialogan con los acantilados y los prados verdes que terminan abruptamente sobre el mar". La revista menciona también el centro urbano de Llanes, que "merece también una visita detenida" con restaurantes que "sirven pescados y mariscos que cada mañana descargan las barcas que faenan en ese genoros mar que se abre frente a la localidad".

Estas son algunas de las playas excepcionales que explican el éxito de Llanes:

Gulpiyuri

Es una joya de la naturaleza: una "playa sin mar", situada cien metros tierra adentro, que en pleamar casi se queda sin arena y en bajamar, sin agua. Se conoce popularmente como "la playa más pequeña del mundo", con apenas 40 metros de longitud, y atrae cada verano a miles de turistas. La playa está en una zona interior, en medio del prao, donde es fácil encontrar a su alrededor vacas de la raza asturiana de los valles pastando.

Playa de Gulpiyuri, en Naves de Llanes (Asturias). / Ramón Díaz

En realidad, se trata es una dolina desarrollada sobre una sima marina. Comunica con el mar a través de una oquedad labrada en la roca caliza y el tramo del acantilado que la separa de la línea costera por el Norte. En diciembre de 2001 fue declarada Monumento Natural y forma, además, parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

San Antonio

La de San Antonio es posiblemente la cala más desconocida de Llanes. Tiene una lógica razón: está escondida y a ella no se puede acceder en coche. Hay que caminar unos 15 minutos desde la popular playa de Cuevas del Mar o bien usar el barco.

Se trata de una cala natural y salvaje de forma de concha, con arena blanca blanquísima, de grano fino, que se encuentra protegida entre acantilados y que luce siempre brillante y con un fondo marino cristalino. Es la playa con la arena más blanca de todo el Cantábrico y justo sobre ella, en el llamado Cabomar, se puede ver al majestuoso Urriellu. Por todo ello, este arenal fue elegido en 2020 como la mejor del país, gracias a una consulta popular que hizo la revista Traveler.

Cuevas de Mar

Justo al lado de San Antonio está Cuevas de Mar. Lo que hace único este arenal es que está lleno de cuevas. De ahí su nombre. Ubicada en la desembocadura del río Nueva, se trata de una playa salpicada por enormes formaciones rocosas perforadas por el mar que dejan al descubierto cuevas y túneles. Su paisaje kárstico es de gran belleza.

Playa de Cuevas del Mar, en Llanes / R. J. Q.

A diferencia de San Antonio, es una playa muy turística, con alto nivel de ocupación en los meses de verano. A ella se accede fácilmente a través de la carretera que procede de Nueva. Está formada por arena blanca y oleaje moderado.

Torimbia

La playa de Torimbia es uno de esos lugares paradisíacos que destacan guías de viajes y publicaciones turísticas. Vista desde arriba, desde ese mirador que acapara miles de fotos en Instagram, tiene forma de concha. Es como La Concha de San Sebastián en miniatura, pero mucho más salvaje.

Playa de Torimbia / Turismo de Asturias

Torimbia es un auténtico espectáculo de playa, con arena blanca y fina, aguas de intenso azul en medio de un paisaje agreste y con un acantilado de más de 50 metros que la cierra. Es una de las playas naturistas más emblemáticas del Norte. Con una longitud cercana a los 500 metros y con unos cien de ancho, hace gala de ser una playa semisalvaje. De ahí su atractivo, su singularidad y su belleza. La comunidad de viajeros españoles de Lonely Planet, eligió la playa de Torimbia como una de las mejores de España. En concreto quedó en el tercer puesto, después de la playa de Illetes en Formentera y de un capricho de la naturaleza como es la playa de Las Catedrales de Lugo.

Toró

Ubicada muy cerca de Llanes capital, hay quien dice que Toró parece un paisaje lunar. Esta playa es reconocible al instante en cualquier imagen porque el mar y la arena están cubiertas de decenas de rocas puntiaguadas. Algunas más grandes, otras más pequeñas; unas forman hileras, otras están aisladas...

Esta playa tiene acceso a pie y en coche, cuenta con aparcamiento y todos los servicios y equipamientos necesarios para disfrutar de una bonita jornada de playa.