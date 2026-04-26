El cangués Alberto Plaza (Club Sirio-La Llongar), campeón de España de medio maratón de piragüismo

Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís) se proclamó a primera hora de la tarde de hoy, domingo, flamante campeón de España de medio maratón, en K-1 senior, en aguas del río Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) tras completar el recorrido de 15 kilómetros en un tiempo de 1 hora 08 minutos y 33 segundos, imponiéndose en un apretado y emocionante sprint al riosellano Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella); mientras que, en tercer lugar, y, por lo tanto, medalla de bronce, fue el madrileño Adrián Martín Torres (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), este a 41 segundos del kayakista cangués.

Quinto clasificado en la susodicha categoría K-1 senior sería el también cangués Javier Sánchez García (Club Piragüismo El Sella), con 1 hora 10 minutos y 38 segundos. Por su parte, Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar), vigente vencedor del Descenso Internacional del Sella, finalizó en séptima posición, con 1 hora 11 minutos y 48 segundos. Otro palista riosellano, Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo) fue decimoprimero; el cangués Luis Amado Pérez Blanco (Club Piraguas Sirio-La Llongar), decimosegundo; y el parragués Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), decimotercero.

Asimismo, otros piragüistas de la comarca del oriente asturiano que se subieron al podio en ese Nacional de 2026 fueron: Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella), oro en hombre senior C-1; Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), oro en mujer sub-23 K-1; Javier Rosco García y Diego Bode Riestra (El Sella), medalla de oro en cadete K-2; Daniel López-Platas Salazar (El Sella), oro en cadete K-1; Blanca Escandón del Valle y Nuria Rueda Somoano (Los Rápidos-Jaire Aventura), plata en mujer cadete K-2; y Mateo Alonso Arias y Hans Klas Pérez (El Sella), bronce en junior K-2.

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En el Nacional Máster, este disputado el sábado, resaltar los resultados de los palistas de la comarca: Luis Amado Pérez Blanco y Francisco Álvarez Alonso (Sirio-La Llogar), oro en K-2 y grupo de edad de 35 a 44; Andrés Cangas Soto (SCD Ribadesella), oro en K-1 de 50 a 54; Ignacio Rodrigo Llamedo y Daniel Dossena de Cesari (Los Rápidos-Jaire Aventura), plata en K-2 de 45 a 54; Maxi Llamedo Blanco (SCD Ribadesella), plata en K-1 de 65 a 69; Domingo Falagan del Río (Sirio-La Llongar), plata en K-1 de 70 a 74; Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), plata en K-1 de 35 a 39; Monchu Cerra Prieto (SCD Ribadesella), bronce en K-1 de 55 a 59. Por clubes, La Cultural riosellana quedó tercera.