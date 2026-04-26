Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El cangués Alberto Plaza (Club Sirio-La Llongar), campeón de España de medio maratón de piragüismo

El riosellano Miguel Llorens, medalla de plata, en K-1 senior

Llorens, Plaza y Martín, en el podio del Campeonato de España de medio maratón, en Aranjuez.

Llorens, Plaza y Martín, en el podio del Campeonato de España de medio maratón, en Aranjuez. / Cedida a LNE

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís) se proclamó a primera hora de la tarde de hoy, domingo, flamante campeón de España de medio maratón, en K-1 senior, en aguas del río Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) tras completar el recorrido de 15 kilómetros en un tiempo de 1 hora 08 minutos y 33 segundos, imponiéndose en un apretado y emocionante sprint al riosellano Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella); mientras que, en tercer lugar, y, por lo tanto, medalla de bronce, fue el madrileño Adrián Martín Torres (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), este a 41 segundos del kayakista cangués.

Quinto clasificado en la susodicha categoría K-1 senior sería el también cangués Javier Sánchez García (Club Piragüismo El Sella), con 1 hora 10 minutos y 38 segundos. Por su parte, Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar), vigente vencedor del Descenso Internacional del Sella, finalizó en séptima posición, con 1 hora 11 minutos y 48 segundos. Otro palista riosellano, Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo) fue decimoprimero; el cangués Luis Amado Pérez Blanco (Club Piraguas Sirio-La Llongar), decimosegundo; y el parragués Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), decimotercero.

Asimismo, otros piragüistas de la comarca del oriente asturiano que se subieron al podio en ese Nacional de 2026 fueron: Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella), oro en hombre senior C-1; Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), oro en mujer sub-23 K-1; Javier Rosco García y Diego Bode Riestra (El Sella), medalla de oro en cadete K-2; Daniel López-Platas Salazar (El Sella), oro en cadete K-1; Blanca Escandón del Valle y Nuria Rueda Somoano (Los Rápidos-Jaire Aventura), plata en mujer cadete K-2; y Mateo Alonso Arias y Hans Klas Pérez (El Sella), bronce en junior K-2.

Noticias relacionadas

En el Nacional Máster, este disputado el sábado, resaltar los resultados de los palistas de la comarca: Luis Amado Pérez Blanco y Francisco Álvarez Alonso (Sirio-La Llogar), oro en K-2 y grupo de edad de 35 a 44; Andrés Cangas Soto (SCD Ribadesella), oro en K-1 de 50 a 54; Ignacio Rodrigo Llamedo y Daniel Dossena de Cesari (Los Rápidos-Jaire Aventura), plata en K-2 de 45 a 54; Maxi Llamedo Blanco (SCD Ribadesella), plata en K-1 de 65 a 69; Domingo Falagan del Río (Sirio-La Llongar), plata en K-1 de 70 a 74; Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), plata en K-1 de 35 a 39; Monchu Cerra Prieto (SCD Ribadesella), bronce en K-1 de 55 a 59. Por clubes, La Cultural riosellana quedó tercera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

El cangués Alberto Plaza (Club Sirio-La Llongar), campeón de España de medio maratón de piragüismo

El cangués Alberto Plaza (Club Sirio-La Llongar), campeón de España de medio maratón de piragüismo

La Policía Nacional compra más de 1600 colchonetas para los calabozos de Oviedo: costarán 360.000 euros

La Policía Nacional compra más de 1600 colchonetas para los calabozos de Oviedo: costarán 360.000 euros

Máxima alerta con los correos que llevan "Convocatoria" como asunto: La Guardia Civil advierte a todos los asturianos sobre la última estafa de los ciberdelincuentes

Máxima alerta con los correos que llevan "Convocatoria" como asunto: La Guardia Civil advierte a todos los asturianos sobre la última estafa de los ciberdelincuentes

Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca) 

Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca)

Cinco trabajadores de Mina Miura permanecen encerrados "a unos 300 metros de profundidad" para reclamar el pago de doce nóminas

"Pasamos bastante frío": la protesta minera en Tormaleo suma días de tensión con cinco trabajadores atrapados bajo tierra

El gaitero trotamundos que "jugaba a John Wayne en la plaza de América" y cumplió su sueño irlandés

El gaitero trotamundos que "jugaba a John Wayne en la plaza de América" y cumplió su sueño irlandés

Parres despide al asturiano Mario González Somoano, histórico político del PP de Guadalajara

Parres despide al asturiano Mario González Somoano, histórico político del PP de Guadalajara
Tracking Pixel Contents