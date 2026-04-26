El cangués Javier del Cueto se impone por tercera vez en la distancia maratón del MTB "Pastores de los Picos de Europa"

El cangués Javier del Cueto Fernández (Ciclotecnic) sumó su tercera victoria, tras las cosechadas en 2023 y 2025 -en el año 2024 no participó por un compromiso familiar-, en la distancia "reina" de la MTB "Pastores de los Picos de Europa", que tuvo lugar este domingo, con un recorrido de 51 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Benia de Onís, completando el trazado en 2 horas y 54 minutos. Al no poder rodar ayer, sábado, en la contrarreloj –primera etapa– Del Cueto no acabó imponiéndose en la clasificación acumulada del Trofeo Pastores Mayores, el cual recayó en manos del "biker" vasco Ibai Salegi Aranberri (Andutz).

Segundo clasificado en la maratoniana cuarta edición de la MTB "Pastores Mayores" fue otro "biker" cangués, José Luis Blanco Teleña (BTB Sport-Scott), con 3 horas 02 minutos y 16 segundos, aunque tampoco pudo optar al Trofeo de la clasificación acumulada –dos etapas– al no haber tomado parte en la crono de 13 kilómetros de itinerario y 650 metros de desnivel positivo. Tercero en la maratón "Pastores Mayores" fue el madrileño Nacho Bueno Amandi (3:08.19).

Javier del Cueto y Cristina Moran, en lo más alto del podio del Maratón MTB "Pastores Mayores". / Cedida a LNE

En mujeres, la distancia larga de la MTB se la apuntó Cristina Moran Roza (BTT Sport-Scott), con 3 horas 49 minutos y 26 segundos, seguida de la gallega Eva Ortega Aguilar (V Bikes Team), con 3 horas 50 minutos y 55 segundos, copando la tercera posición la aragonesa Chus Til Martínez. El Trofeo Pastores Mayores, merced a las dos etapas, fue precisamente para Eva Ortega Aguilar, que había ganado la prueba cronometrada del sábado.

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En la carrera de Pastores, de 36 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, las tres primeras plazas fueron cosechadas por los asturianos Ismael Longo Redondo, Isaac Martínez Lobo y David Hevia Simón; en tanto, en mujeres, las tres primeras clasificadas fueron Laura Valdés Sobrecueva (Cangas de Onís Ciclismo), Adela Palacio Cosmén (Los Salmonetes) y Lorena Menéndez Fombona. En la especialidad de Ebike resultaron vencedores el castellano-leonés Víctor Martínez García y la asturiana Moraima Álvarez Sordo.