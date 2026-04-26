Éxito del PequeTrail "San Antoniu", en la capital canguesa

Más de un centenar de niños y niñas participaron en la tarde del viernes, con una climatología agradable, en la quinta edición del PequeTrail "San Antoniu", en el barrio de Cangas de Arriba, en la zona alta de la ciudad de Cangas de Onís, prueba destinada a categorías inferiores, desde chupetines hasta sub-16 y sobre distintas distancias.

Uno de los podios del evento. / J. M. Carbajal

La cita, con salida y meta en el robledal, a escasos metros de la ermita de San Antoniu, estaba organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo y a la entrega de premios y obsequios asistieron el alcalde José Manuel González Castro y el edil de Deportes, Agustín García Alonso, entre otras personalidades.