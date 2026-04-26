Parres despide al asturiano Mario González Somoano, histórico político del PP de Guadalajara

El parragués Mario González Somoano, Mario el de La Vita, dirigente histórico del PP de Guadalajara, falleció el pasado jueves, día 23, en Romillu (Parres), a los 68 años, y fue enterrado este sábado, en el camposanto parroquial de Santo Tomás de Collía, tras el funeral oficiado en la iglesia parroquial de San Martín, en Arriondas. El pasado 4 de octubre asistió, junto a otros compañeros de promoción del Instituto Rey Pelayo, de Cangas de Onís, a los actos que organizaron quienes culminaron sus estudios en el curso 1975/76.

El PP de Guadalajara, a través de su presidente, Lucas Castillo, emitió una nota en la que apunta que lamenta el fallecimiento de Mario González Somoano. Destaca que ocupó importantes responsabilidades tanto políticas como de asesoría en el PP de Guadalajara, "comprometido con los pueblos de la provincia y su desarrollo rural hasta tal punto que, una vez jubilado, seguía activo como vicepresidente de la Asociación Pueblos con Futuro ayudando a asentar familias en las zonas rurales de nuestra provincia".

Diputado provincial

Funcionario de la Diputación Provincial de Guadalajara, también fue portavoz del Grupo Popular, diputado provincial y jefe de Gabinete de Presidencia en el mandato 2019 y 2023. Previamente, también fue jefe de Gabinete de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y concejal en varios pueblos de la provincia.

Mario González Somoano, primero por la izquierda, durante la reunión de quienes culminaron sus estudios en el instituto de Cangas en el curso 1975/76. / J. M. Carbajal

"Desde el Partido Popular trasladamos nuestro más sincero pésame a su mujer, a su hijo y al resto de su familia y amigos, lamentando profundamente esta pérdida que recibimos con mucha tristeza. Nos unimos al dolor de sus seres queridos, acompañándoles con todo nuestro afecto y poniendo en valor la huella imborrable que deja entre nosotros", recoge la nota de los populares.

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"En estos momentos de profundo dolor, queremos también reconocer no solo su trayectoria pública, sino su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con quienes más lo necesitaban. Su legado permanecerá vivo en cada proyecto impulsado, en cada pueblo al que dedicó su esfuerzo y en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir camino con él", concluye el PP de Guadalajara.