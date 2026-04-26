Trail de Montaña a Covadonga: otra forma de realizar la Marcha de jóvenes al santuario mariano
Una iniciativa del párroco de Cangas de Onís, Diego Macías Alonso, gran aficionado a las carreras por montaña
La Marcha de jóvenes a Covadonga, que se desarrollará el sábado, 2 de mayo, con salida de las inmediaciones de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, de Cangas de Onís, además de la tradicional ruta a pie se le ha añadido una alternativa pensada para los amantes del running y de la naturaleza: el Trail de Montaña a Covadonga, una iniciativa de Diego Macías Alonso, párroco de la UP de Cangas de Onís, muy aficionado a las carreras por montaña, especialmente de largas distancias (maratón y ultra), sin olvidar otras pruebas en ruta (Media maratón Ruta de la Reconquista). Para inscribirse o recabar más información acceder a la web de Pastoral Juvenil diocesana.
"Como vivo en Cangas de Onís, conozco muy bien la zona y a veces salgo a caminar o a correr –explica el sacerdote–. Hacía tiempo que había descubierto que había una ruta antigua que era un GR (Gran Recorrido, en el ámbito del senderismo), llamado GR 105 o Ruta de las Peregrinaciones, que salía desde Oviedo y que pasaba por allí. Cuando vi que, ciertamente, era una antigua ruta de peregrinación, pensé que tenía que hacerla. Y la hice. Caminando y corriendo. Y entonces pensé en proponerle a la Delegación de Pastoral Juvenil esta opción de subir a Covadonga a través de la montaña y les pareció muy bien. Llevamos haciéndolo ya cuatro años y de momento no somos muchos, pero poco a poco la gente se va animando", señala.
La ruta desde Cangas de Onís hasta el santuario mariano de Covadonga tiene aproximadamente 13 kilómetros de longitud, con un desnivel positivo por el monte de 600 metros. Los participantes tardan alrededor de tres horas en llevar a cabo el recorrido, aunque no se trata de ninguna competición. El párroco reconoce que en algún momento paran a sacar una foto o caminan un poco más despacio. "Tienes que estar de caminar por el monte, sin gran exigencia, pero no es algo para personas sedentarias, desde luego", afirma.
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