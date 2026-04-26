Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca) 

Favila Velasco Benavides fue segundo en categoría junior SS-1

Walter Bouzán.

Walter Bouzán. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Ribadesella

El riosellano Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella) se impuso en la segunda Copa de España de kayak de mar de la actual temporada 2026, en la categoría senior SS-1, dilucidada en la jornada de este sábado, en aguas de Ciutadella (Menorca), por delante del grancanario Esteban Medina Ojeda (Amigos del Piragüismo de Canarias) y del alemán Paul Gebhardt Claas (Los Marlines de Lanzarote).

Otro palista de El Sella, Favila Velasco Benavides, fue segundo en categoría junior SS-1. La competición aglutina a unos 400 palistas -incluyendo todas las categorías y modalidades- de una veintena de clubes de todo el país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

La Policía Nacional compra más de 1600 colchonetas para los calabozos de Oviedo: costarán 360.000 euros

La Policía Nacional compra más de 1600 colchonetas para los calabozos de Oviedo: costarán 360.000 euros

Máxima alerta con los correos que llevan "Convocatoria" como asunto: La Guardia Civil advierte a todos los asturianos sobre la última estafa de los ciberdelincuentes

Máxima alerta con los correos que llevan "Convocatoria" como asunto: La Guardia Civil advierte a todos los asturianos sobre la última estafa de los ciberdelincuentes

Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca) 

Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca)

Cinco trabajadores de Mina Miura permanecen encerrados "a unos 300 metros de profundidad" para reclamar el pago de doce nóminas

"Pasamos bastante frío": la protesta minera en Tormaleo suma días de tensión con cinco trabajadores atrapados bajo tierra

El gaitero trotamundos que "jugaba a John Wayne en la plaza de América" y cumplió su sueño irlandés

El gaitero trotamundos que "jugaba a John Wayne en la plaza de América" y cumplió su sueño irlandés

Ruta de peregrinación a Covadonga de la Asociación Cultural la Travesera de Laviana

Ruta de peregrinación a Covadonga de la Asociación Cultural la Travesera de Laviana

Parres despide al asturiano Mario González Somoano, histórico político del PP de Guadalajara

Parres despide al asturiano Mario González Somoano, histórico político del PP de Guadalajara
Tracking Pixel Contents