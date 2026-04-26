Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca)
Favila Velasco Benavides fue segundo en categoría junior SS-1
El riosellano Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella) se impuso en la segunda Copa de España de kayak de mar de la actual temporada 2026, en la categoría senior SS-1, dilucidada en la jornada de este sábado, en aguas de Ciutadella (Menorca), por delante del grancanario Esteban Medina Ojeda (Amigos del Piragüismo de Canarias) y del alemán Paul Gebhardt Claas (Los Marlines de Lanzarote).
Otro palista de El Sella, Favila Velasco Benavides, fue segundo en categoría junior SS-1. La competición aglutina a unos 400 palistas -incluyendo todas las categorías y modalidades- de una veintena de clubes de todo el país.
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