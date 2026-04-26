Triunfo riosellano en piragüismo: Walter Bouzán gana la II Copa de España de kayak de mar, en Ciutadella (Menorca) 

El riosellano Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella) se impuso en la segunda Copa de España de kayak de mar de la actual temporada 2026, en la categoría senior SS-1, dilucidada en la jornada de este sábado, en aguas de Ciutadella (Menorca), por delante del grancanario Esteban Medina Ojeda (Amigos del Piragüismo de Canarias) y del alemán Paul Gebhardt Claas (Los Marlines de Lanzarote).

Otro palista de El Sella, Favila Velasco Benavides, fue segundo en categoría junior SS-1. La competición aglutina a unos 400 palistas -incluyendo todas las categorías y modalidades- de una veintena de clubes de todo el país.