Admitida la demanda contra el Ayuntamiento de Ribadedeva de un hombre que cayó desde cinco metros en la carretera de acceso a la playa de La Franca: "Sigo con secuelas"

José Luis Valdés Monedero aún recuerda el instante en que perdió la respiración y creyó que perdería también la vida. Fue al impactar contra el fondo de un terraplén de unos cinco metros de altura, en el acceso a la playa de La Franca (Ribadedeva), tras caer mientras ayudaba a aparcar a uno de sus hijos. "Creí que todo había acabado", confiesa este hombre de 69 años, nacido en Oviedo pero que se considera de Pimiango, a donde acude siempre que puede desde el País Vasco, donde reside.

El accidente que estuvo a punto de costarle la vida ocurrió el 20 de julio de 2024, junto a la carretera local por la que se accede a la playa de La Franca. Lo que entonces pareció una desgracia aislada se ha convertido ahora en un pleito contra el Ayuntamiento de Ribadedeva, que ya ha sido admitido a trámite y que tiene fecha de juicio fijada para el próximo mes de mayo.

Fracturas y hospitalización

El hombre tuvo que ser rescatado por los servicios de Emergencia. Sufrió la fractura de dos vértebras, pasó 12 días en el Hospital de Arriondas y después fue trasladado a una residencia sanitaria en San Sebastián. Las secuelas siguen: "A raíz del golpe tuve muchos problemas de tránsito intestinal, se me paró el intestino", explica. Durante siete meses tuvo que llevar un corsé ortopédico. Con 69 años, las consecuencias físicas de aquel percance aún le acompañan. Pero lo que más le indigna, lo que le empujó finalmente a denunciar, es que el lugar del accidente continúa exactamente igual que aquel día. Sin señalización. Sin protección.

José Luis Valdés Monedero, en el lugar en el que cayó, junto a la carretera de la playa de La Franca. / Ramón Díaz

"Soy asturiano y vendo mi tierra siempre, pero en este caso no puedo más que criticar y denunciar, porque… ¿qué menos que haber instalado una valla, un cartel, algo? Pero no, no lo han hecho", lamenta. Cuando acudió al Ayuntamiento para hablar del asunto, la secretaria estaba de baja y en las sucesivas visitas no logró contactar con nadie. "No hubo forma de hacer nada, ni de comunicarse", se queja. Vivió lo que con acerada ironía reflejó Mariano José de Larra en su artículo "Vuelva usted mañana": la ineficiencia burocrática.

"Hay riesgo de que ocurra otra vez",

Quiere dejar claro que la recepcionista le atendió bien, pero el Consistorio permaneció en silencio. Así que José Luis Valdés Monedero, que tiene su segunda residencia en la casa de Pimiango que fue de su padre, recurrió a su seguro del hogar, que le puso en contacto con un abogado de Oviedo. Después presentó la demanda.

Veh´ículos aparcados en la zona del accidente. / Cedida a LNE

El principal argumento del demandante es tan sencillo como demoledor: el terraplén carece de cualquier protección y el desnivel no se ve. "El sábado pasado vino mucha gente y esa zona ya estaba a tope de coches. Siguen aparcando ahí y hay riesgo de que ocurra lo mismo otra vez", alerta. "Me bajé estando el coche de mi hijo fuera de la carretera, pero no se ve nada por la vegetación, y me fui directo abajo". Para ilustrar el peligro, menciona el caso de otro vehículo que metió las ruedas en el vacío, ahí mismo, y necesitó una grúa para salir. "Tendrá que matarse alguien para que hagan algo", sentencia.

Citación para declarar en Oviedo

El procedimiento judicial avanza. El mansolea (gentilicio de Pimiango) ha recibido una notificación con la citación para declarar en Oviedo. Cuenta con testigos. Aquella tarde, su hijo dejó el coche cruzado en la carretera para bajar a socorrerle, mientras su mujer gritaba desde lo alto.

Noticias relacionadas

Un coche aparcado en el lugar en el que José Luis Valdés sufrió la caída. / Cedida a LNE

"Cuando por fin pude coger aire, la oía gritar”, rememora. Pero él apenas podía hablar. Solo pedía, una y otra vez, que le quitaran el dolor: "Era insoportable". "Se me hizo eterna espera de la llegada de los sanitarios". El dolor físico, y ahora también el de comprobar que, cinco meses después, nadie ha colocado una simple valla para evitar otro accidente.