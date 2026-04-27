El alcalde de Ribadesella arremete contra la obra del puente: "Es un despropósito que hará historia"

Un año después de que cerca de un millar de personas se concentraran en el puente de Ribadesella para protestar por la decisión del Ministerio de Transportes de cerrarlo al tráfico durante quince semanas, el alcalde del municipio, Paulo García (PP), ha reaparecido en la arena pública para hacer un balance crítico de unos trabajos que, a su juicio, se han convertido en un "despropósito que hará historia", y para exigir al Gobierno central que reconsidere una solución que, según denuncia, partirá en dos la vida del pueblo.

El origen del conflicto se remonta a la estrategia adoptada por el departamento que dirige Óscar Puente. Frente al criterio inicial del proyecto, que contemplaba mantener siempre al menos un carril operativo para no aislar el casco urbano, el Ministerio justificó el cierre total por la "urgencia" de ejecutar los trabajos ante el avanzado deterioro de las pilastras y con el objetivo de concluir la intervención en diciembre de 2025.

Plazos "sistemáticamente incumplidos"

Doce meses después, el Alcalde sostiene que aquella premisa no se ha cumplido. Lejos de acelerar el proceso, los plazos anunciados han quedado "sistemáticamente incumplidos", mientras que la petición municipal de establecer tres turnos de trabajo, al igual que se hizo en otras infraestructuras como el desfiladero de La Hermida, no ha sido atendida.

Del corte total del puente al tráfico rodado durante 15 semanas, anunciado para septiembre del año pasado, nunca más se supo. Este retraso se une al registrado en un primero momento, cuando los trabajos estuvieron paralizados durante más de un año.

"Mala gestión"

Mientras tanto, el desvío alternativo habilitado durante los cortes totales puntuales obliga a los conductores a rodear la ría del Sella a través de la autovía A-8, un itinerario que añade 17 kilómetros al trayecto. Paulo García insiste en que existen soluciones técnicas para evitar esta situación. "Hoy, técnicamente se puede hacer todo. Es cuestión de cuánto quieras gastar", afirma, recogiendo la opinión de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con los que ha consultado.

En su opinión, los vecinos de Ribadesella merecen un esfuerzo inversor para no asumir las consecuencias de lo que considera una "mala gestión". El Regidor ha denunciado, además, que sus reiteradas solicitudes de reunión con el ministro, Óscar Puente, el director de Carreteras del Estado, Juan Pedro Fernández, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, no han obtenido respuesta.

El malestar se extiende a la comparación con otra actuación emblemática similar en la cuenca del Sella, la del puente de Arriondas. De forma simultánea, los dos puentes que marcan la salida y la llegada del Descenso Internacional están en obras: el de Arriondas, dependiente del Principado (PSOE), y el de Ribadesella, a cargo del Estado.

Comparación con Arriondas

Mientras que el primero ha avanzado a gran velocidad, con la construcción de una glorieta de acceso a la localidad, la demolición del viejo tablero y la colocación de la nueva estructura en poco más de un año, en Ribadesella las tareas apenas han consistido en el refuerzo de algunas pilastras, con un horizonte de cuatro meses de corte total por delante y sin fecha. "Querer es poder", sentencia el regidor, que exige para su municipio el mismo trato que, a su juicio, ha recibido el vecino concejo de Parres.

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La obra del puente de Ribadesella fue adjudicada en diciembre de 2022 a la UTE formada por FCC Construcción y Ogensa por un importe cercano a los 7,7 millones de euros. Los trabajos se iniciaron en marzo de 2023, pero quedaron paralizados al poco tiempo. Paulo García subraya que el Ministerio está aún a tiempo de rectificar y de plantear una ejecución menos lesiva para el día a día de los ciudadanos. "Inaugurarán el puente antes de las elecciones de 2027, pero las estrategias políticas no deberían estar nunca por encima del bienestar y el interés público", concluye.