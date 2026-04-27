Cantabria y Asturias, un siglo abrazadas por un puente

Unquera y Bustio, situadas una a cada lado del río Deva, no muy lejos de su desembocadura, han celebrado los cien años de la estructura de hormigón que las une. El acto, emotivo y entrañable, reunió a los alcaldes de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, y Ribadedeva, Jorge Martínez, junto a miembros de ambas corporaciones y decenas de vecinos de los dos municipios, e ncluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa en el puente.

La cita sirvió también para recordar que antes de esta infraestructura hubo otras formas de comunicación, desde un paso en barca hasta un puente de madera que funcionó durante más de seis décadas. La ceremonia comenzó con la intervención de la concejala de festejos de Val de San Vicente, Nazaret Sánchez, que actuó como maestra de ceremonias. Tras la presentación, tomaron la palabra los dos regidores. El momento central llegó al cierre del acto protocolario, cuando fue descubierta una placa que contiene un fragmento sobre la historia del puente centenario y de las estructuras que estuvieron en funcionamiento a partir de 1870.

Descendientes del constructor

Entre el público destacó la presencia de descendientes del constructor del puente, Nicanor Menéndez Suárez, residentes en Oviedo y Pimiango, según la reseña de Juan Manuel Fierro Martín, recogida por el Ayuntamiento de Val de San Vicente. También se repartió entre los asistentes un tríptico titulado "Historia de una conexión entre Asturias y Cantabria", elaborado, según explicó Roberto Escobedo, por un grupo de vecinos comprometidos con la historia de la tierra. Mencionó expresamente a Julio Torres, Manoli Cabielles, Samuel Sánchez e Isabel Gutiérrez como autores de ese material. La historia que recoge ese tríptico repasa las sucesivas formas de cruzar el río.

Retirada en 2011 de las antiguas bases del puente Unquera-Bustio construido en 1937. / LNE

El primer proyecto conocido data de 1867, cuando se planeó la construcción de un puente provisional de madera que sustituyera el tradicional paso en barca. La obra concluyó en 1870 con un presupuesto de 14.783 escudos y 148 milésimas, una cantidad que resulta difícil de traducir a términos actuales pero que entonces supuso una inversión notable para la zona. Ese puente de madera se convirtió en un elemento esencial para la comunicación y el desarrollo económico, contribuyendo al crecimiento de Unquera. Aunque en 1897 se realizó una reparación importante, en 1917 el Ayuntamiento de Val de San Vicente solicitó al Ministerio de Fomento su reconstrucción final. El antiguo puente fue desmantelado en el verano de 1936, cerrando así más de sesenta años de servicio.

Puente militar provisional

El puente de hormigón cuya centenario se ha celebrado ahora tuvo su origen en 1922, cuando la Diputación Provincial de Santander encargó un nuevo proyecto al ingeniero José Eugenio Ribera y Dutaste. La construcción se adjudicó a Nicanor Menéndez Suárez por 208.000 pesetas, y la estructura fue inaugurada el 24 de abril de 1926. No obstante, su historia no ha sido lineal. El 30 de agosto de 1937, en plena Guerra Civil Española, dos de sus tramos fueron destruidos por el ejército republicano con el objetivo de frenar el avance militar hacia Asturias. Ese mismo día, los zapadores del ejército franquista construyeron un puente de circunstancias sobre los tramos derribados, permitiendo el paso de la infantería.

La instalación de una de las pasarelas peatonales del puente, en 2008. / LNE

La existencia de ese paso militar improvisado, montado sobre las pilas del puente, impidió durante un tiempo la reconstrucción definitiva de la estructura. Fue necesario construir un nuevo puente provisional, esta vez paralelo al de hormigón, probablemente apoyado sobre las cepas del viejo puente de madera. Ese puente provisional funcionó entre 1938 y 1941, año en que concluyeron las reparaciones definitivas de la estructura principal. Las cepas del antiguo puente provisional no fueron retiradas hasta 2007.

Pasarelas peatonales

A lo largo de las décadas siguientes, el puente siguió siendo el único punto de conexión fijo entre las dos orillas. Durante muchos años, la circulación peatonal se realizaba por el interior de la estructura. No fue hasta 2006 cuando se adosó la primera pasarela exterior, en el lado norte, y en 2008 la segunda, en el lado sur. Estas dos incorporaciones han permitido separar el tráfico rodado del peatonal, adaptando la infraestructura centenaria a las necesidades actuales.

Tras el acto institucional, los asistentes compartieron recuerdos y vivencias. El acto puso de manifiesto una realidad que los vecinos de la zona conocen bien: aunque en 1833 la división provincial separó administrativamente estos territorios, que formaban parte entonces de la llamada Asturias de Santillana y hoy pertenecen a distintas comunidades autónomas, el puente ha funcionado como un elemento de unión efectiva. En palabras de los organizadores, Unquera y Bustio son dos localidades "hermanas", y los dos municipios a los que pertenecen se comportan también como "hermanos de sangre".

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Una historia compartida

El puente del Deva cumple así cien años como testigo de la evolución técnica, social, histórica y económica del territorio. Ha sido y sigue siendo un elemento clave para la comunicación, el comercio y la convivencia entre las dos orillas. Más que una infraestructura, representa una historia compartida entre quienes han vivido, trabajado y viajado entre Unquera y Bustio, entre Val de San Vicente y Ribadedeva, entre Cantabria y Asturias. El centenario no ha servido solo para mirar atrás, sino también para constatar que, pese a las destrucciones, las reparaciones de urgencia y las reformas posteriores, el puente sigue en pie. Y sigue uniendo.