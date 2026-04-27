El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos rinde homenaje a Piloña con una visita cultural y culinaria

El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, en su voluntad de aunar gastronomía quesera y cultura de los diferentes municipios del Principado de Asturias, ha visitado el concejo de Piloña. Sus representantes fueron en primer lugar recibidos en el Edificio Consistorial por su alcalde, Iván Allende (PSOE), y tres concejales. Visitaron seguidamente el conjunto museístico de La Casa del Tiempo, mostrado por su director y presidente de la asociación Avagar, Pedro Suárez, y la Capilla de la obra Pia del siglo XVIII y sus retablos barrocos, explicados por Andrés Martínez Vega, cronista oficial de Piloña.

A continuación se desplazaron a la localidad de San Román, donde se encuentra el restaurante La Estancia, en la que realizaron su "Comida de Exaltación número 97", y donde degustaron un menú quesero bajo el nombre "Un viaje por Europa con un guiño argentino". Concluyeron visitando el ábside de la capilla del siglo XII del monasterio de Santa María en Villamayor y disfrutando de las explicaciones de su mayor estudioso, el citado Andrés Martínez Vega.