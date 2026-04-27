Concluye la limpieza del pavimento del paseo de Santa Marina, en Ribadesella
Los trabajos, que han durado tres semanas, han incluido también la limpieza de la barandilla de la playa con agua a presión
El Ayuntamiento de Ribadesella ha concluido la limpieza exhaustiva del pavimento del paseo de la playa de Santa Marina.
Los trabajos se han realizado con una máquina CMAR que ha actuado a lo largo de todo el paseo marítimo con agua a presión, lo que permitió eliminar las capas de suciedad acumuladas durante años sobre el suelo de este paseo.
Este tipo de máquina es muy reconocida en la limpieza viaria, en el baldeo y decapado de superficies urbanas por su capacidad para eliminar la suciedad difícil, sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos, siendo muy utilizadas en zonas peatonales. También se empleó el agua a presión para limpiar la barandilla del paseo. Además, se eliminaron las hierbas de los bordillos que separan el pavimento de la zona verde.
Esta limpieza integral, que se ha desarrollado a lo largo de tres semanas, ha mejorado notablemente el estado del recorrido que bordea el arenal de Santa Marina. En la actualidad se están repintando los bancos del paseo, y en unos días comenzará el de la barandilla de la playa, desde La Punta del Arenal hasta el entronque con el paseo de la Punta'l Pozu.
Estas actuaciones forman parte del plan de mejora y mantenimiento constante de los espacios públicos que tiene en marcha el ayuntamiento de Ribadesella.
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