Estreno mundial de la Sinfonía nº1 "Hathor, Madre del Universo", del compositor con raíces canguesas Guillermo Martínez

El próximo jueves, día 30 de abril, a las 20.00 horas, en el Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo, tendrá lugar un concierto extraordinario con motivo del Día de les Lletres Asturianes. En este marco tan especial se estrenará la Sinfonía nº1 "Hathor, Madre del Universo" (estreno mundial), del compositor con raíces canguesas Guillermo Martínez Vega, e interpretada por el Coro "El León de Oro" y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz.

"Esta obra nace desde un lugar muy profundo: está dedicada a mi madre –la canguesa Margarita Vega Redondo–, fallecida el pasado 9 de agosto, y conecta con mis propios orígenes musicales, ya que formé parte de este coro en mi juventud. Es, además, una creación marcada por un último año de vida especialmente intenso, que ha transformado mi manera de entender la música y el tiempo", comenta el Martínez Vega, que fue pregonero de las fiestas de San Antoniu en 2025.

El programa se completa con obras de J. Domínguez, Josu Elberdin Badiola y el estreno de Jorge Muñiz (Missa Novus Orbis), configurando una velada que celebra con fuerza la música coral actual desde distintas miradas, todas ellas complementarias. Entrada libre hasta completar aforo

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Link para conseguir las invitaciones https://ospa.koobin.com/?action=PU_evento&Ev_id=390. Las invitaciones pueden obtenerse online y también en taquilla del Auditorio (del 27 al 30 de abril, de 9.30 a 14.00 horas).