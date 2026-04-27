Llanes, Posada, Arenas y Poo de Cabrales ya son zonas tensionadas: "No contaron con nosotros"
Enrique Riestra comparte el diagnóstico sobre la falta de vivienda en alquiler, pero reclama explicaciones sobre qué medidas se aplicarán
Jose Sánchez concibe la declaración como punto de partida y no como imposición: "Ahora ya tenemos algo para decidir qué queremos hacer",
La villa de Llanes, Posada, Arenas y Poo de Cabrales son las primeras zonas de mercado residencial tensionado. Estas declaraciones, aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno y con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra (VxLl), recibió la declaración con recelo: "No contaron con nosotros", destacó Riestra, quien, en todo caso, admite que la declaración es competencia autonómica, pero reclama explicaciones sobre qué se hará y cómo. Asegura que comparte el diagnóstico de la Consejería de Ordenación de Territorio sobre la "falta de vivienda de alquiler en Llanes", pero subraya que la solución solo llegará con suelo público.
Asuntos pendientes
De ahí que incida en dos asuntos pendientes que juzga capitales: la aprobación del Plan General y el desarrollo de la Reserva Regional de Suelo de Poo de Llanes. Riestra recuerda que el suelo que tenía el Ayuntamiento por cesión de aprovechamiento urbanístico "lo vendieron los gobiernos del PSOE a cambio de suelo rústico. Teníamos oro y ahora tenemos paja", lamenta. Advierte de que se avecinan "épocas más ideológicas que pragmáticas", en alusión a las elecciones de 2027, y pide a los legisladores que "piensen en las consecuencias", porque "los ciudadanos están detrás de sus decisiones".
Ordenanza municipal
El alcalde de Cabrales, Jose Sánchez (PSOE), está satisfecho y concibe la declaración de Arenas y Poo como zonas tensionadas como un punto de partida y no como una imposición. "Ahora ya tenemos algo para decidir qué queremos hacer", expone., a la vez que destaca que las medidas a aplicar dependen del Ayuntamiento: las licencias son competencia municipal.
Sánchez, que solicitó a la Consejería el estudio de la situación de la vivienda en el concejo porque carecía de personal propio para hacerlo, indicó que el elevado número de viviendas turísticas provoca que no haya apenas mercado del alquiler. Anunció una ordenanza municipal para regular el sector y cambiar de modelo, limitando el alquiler turístico y facilitando que los habitantes del concejo o las personas que acuden de fuera a trabajar puedan encontrar casa.
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