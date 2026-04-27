El pueblo de cuento de los Picos de Europa al que se llega en funicular: todo lo que debes saber para visitar Bulnes y no quedarte sin transporte

Con trayectos frecuentes y gratuitos para los vecinos, el funicular hacia un pueblo sin carreteras ni supermercados funciona todos los días del año, incluyendo festivos.Este transporte se encarga de conectar la localidad de Bulnes con Poncebos, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. De vía única, recorre una distancia de 2 kilómetros a través de un túnel bajo la montaña de Peña Maín. El trayecto, pues, debe ser corto, durando unos escasos 7 minutos. Desplazarse a pie sigue siendo una opción para quien lo prefiera, siempre que se tenga en cuenta la dificultad de la ruta además del tiempo que implica: alrededor de una hora y cuarto.

Es por esto que fue necesaria la construcción del funicular, que duró tres años y finalizó en 2001. Este único medio de transporte del que disponen los vecinos de la localidad cabraliega tiene un coche de pasajeros por cada sentido, con una capacidad de 28 viajeros cada uno. Realiza 22 trayectos diarios en temporada alta (con un horario de 10 a 22 horas además de un viaje a las 8.30 de lunes a viernes) y 16 en temporada baja (de 10 a 19 horas), pasando cada media hora (en horas puntas y medias). Se entiende como temporada alta a los periodos del 1 de junio al 12 de octubre, la Semana Santa y los puentes de mayo, diciembre y Carnaval.

funicularEStación superior del funicular de Bulnes. / P. A.

El transporte es gestionado por Alsa, que ofrece los billetes normales a 17,61€ el trayecto de ida y a 22,16€ el viaje de ida y vuelta (mientras que los residentes poseen una tarjeta con la que la entrada y la salida del pueblo es gratuita para ellos). Para adquirir los billetes mediante la página web de Alsa, se debe introducir en el buscador de compra "Funicular origen (Poncebos)" y "Funicular destino (Bulnes)". Es posible, también, comprar los billetes en las taquillas del propio funicular, eso sí, a partir de las 9.30 horas. Sin embargo, los residentes y turistas que hayan adquirido previamente su billete tienen preferencia para subir a los limitados asientos, aunque el número de habitantes de Bulnes es bastante reducido, oscilando entre 12 y 50. Los perros también son bienvenidos en el funicular, siempre y cuando estos acompañantes caninos vayan en transportín o, en su defecto, con correa y bozal.

Un pueblo de cuento

Ubicado en pleno corazón de los Picos de Europa, el pueblo de Bulnes está dividido en dos: Bulnes de arriba o "El Castillo", el barrio más antiguo de Bulnes; y Bulnes de abajo o "La Villa", que es el barrio principal y el más turístico.

El funicular, la cremallera que cosió Bulnes / LNE

Una vez bajado del funicular, lo más común entre los turistas es aprovechar su día en Bulnes haciendo una ruta. Se pueden realizar múltiples de ellas tanto en la misma localidad como en sus alrededores, aunque muchas tienen cierta dificultad y conviene estar bien informado previamente. Además, hay que venir preparado desde casa para la montaña con ropa de abrigo, calzado adecuado y algunos víveres.

Algunas de las recomendaciones más populares son: la ruta de la ascensión al Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, que es una de las más conocidas y de una belleza extraordinaria. Su dificultad es moderada con un tramo final de fuerte pendiente y son unos 13 kilómetros (ida y vuelta), lo que se traduce en una duración de 6 horas aproximadamente. Tiene vistas a este Picu la ruta de Bulnes a Majada de Arnández, de una dificultad baja y asequible, poco desnivel y una hora de camino. También se puede optar por una ruta de dificultad media como la ruta al Collado Cerredo, de impresionantes visitas al salvaje caos geológico de estas montañas que poder admirar durante las tres horas que hay de subida y otras tantas de bajada. Otra de las posibilidades es una caminata de 600 metros hacia Bulnes de arriba en la que se llega a una aldea con preciosas vistas a la Canal del Texu.

Si el plan, por el contrario, es no moverse de Bulnes de abajo, se pueden recorrer sus calles tranquilamente y pasear junto a su río, además de disfrutar de su gastronomía local.