Todo preparado para la Feria de Abril de Infiesto: seis casetas, concursos, gastronomía, degustaciones y actividades para todos los públicos

Infiesto tiene ya todo preparado para su Feria de Abril, que se celebrará desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. El programa combina tradición, ocio familiar y gastronomía, con especial atención a los más pequeños y a los aficionados al caballo.

Habrá seis casetas, La Veneno, La Jartá, El Cortijo de la Pilo, La Jarana y La Case Tuna, a las que se sumará la municipal, donde habrá actividades para los más pequeños: Volantitos. Además, en la piscifactoría estará como es habitual el recinto de los caballos, con 210 boxes.

Jueves, 30 de abril iluminación y concursos

La inauguración tendrá lugar el jueves con una gran iluminación a las 22:00 horas, seguida del concurso de decorado de casetas. Desde las 17:00 y hasta las 21:00 horas, la caseta municipal Volantitos albergará juegos y talleres infantiles con ludoteca y monitores.

Viernes, 1 de mayo: caballos, gambas y chocolatada

El viernes dará comienzo a las 12:00 horas con un pasacalles de caballos. La sesión vermut incluirá una degustación de gambas de Huelva (con las consumiciones realizadas en las casetas). Por la tarde, de 17:00 a 21:00, Volantitos repetirá la oferta infantil. A las 19:00 se celebrará una chocolatada infantil gratuita, patrocinada por la churrería Tomás y Ana.

Todo preparado para la Feria de Abril de infiesto. / Cedida a LNE

Sábado, 2 de mayo: corte de jamón y "Duende ecuestre"

El sábado volverá el pasacalles ecuestre a las 12:00. A las 13:30 se disputará el concurso de corta de jamón, con degustación gratuita asociada a las consumiciones en las casetas. A las 17:30, el recinto de la Piscifactoría acogerá el espectáculo ‘Duende ecuestre’. Los talleres infantiles se mantendrán de 17:00 a 21:00 en la caseta municipal.

Domingo, 3 de mayo: misa rociera y desfile final

El domingo, jornada de clausura, comenzará con el desfile pasacalles de caballos a las 12:00. A las 13:00, el Santuario de la Virgen de la Cueva será escenario de la misa rociera, cantada por el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gijón. Por la tarde, de 17:00 a 21:00, se despedirán las actividades infantiles en Volantitos.

Tren turístico y servicio ‘Búho-ALSA’

Durante todos los días de feria, un tren turístico conectará los principales centros de actividad del recinto. Además, el servicio Búho-ALSA facilitará los desplazamientos nocturnos con rutas de ida y vuelta desde Oviedo y Cangas de Onís hasta Infiesto. Los horarios incluyen salidas desde Oviedo (22:30, 0:30, 3:00 y 5:00) y desde Cangas de Onís (22:30, 0:30, 3:00 y 5:00), con paradas en Noreña, Berrón, Pola de Siero, Nava, Ceceda, Arriondas, Soto Dueñas, Sevares y Villamayor, entre otras. Las últimas vueltas desde Infiesto salen a las 5:55.

Noticias relacionadas

La organización recuerda que todas las degustaciones están vinculadas al consumo en las casetas y recomienda consultar posibles cambios de última hora en los horarios.