El PSOE acusa al gobierno de Llanes de "incapacidad de gestión" por ejecutar solo el 26% de las inversiones: "Es un fracaso, no un éxito como intentan vender"

"El balance económico presentado por el equipo de gobierno de Enrique Riestra, sobre la liquidación presupuestaria de 2025, no refleja una gestión ejemplar, sino una preocupante falta de capacidad para ejecutar inversiones y atender las necesidades reales del concejo". Es la interpretación del PSOE local sobre el balance de las cuentas municipales, expuestas el pasado viernes por el equipo de gobierno, que integran Vecinos x Llanes (VxLl) y Partido Popular (PP).

Según los socialistas, "presumir de remanentes millonarios y dinero acumulado en las arcas municipales, mientras continúan pendientes actuaciones básicas en el municipio, es un fracaso y no un éxito como intentar vender. No estamos ante unas cuentas saneadas, sino ante once años de incapacidad de gestión", señalan.

"Oportunidades perdidas"

El Ayuntamiento de Llanes disponía el 31 de diciembre de 2025 de 9,4 millones de euros en tesorería. El PSOE sostiene que esa cifra no puede presentarse como un triunfo, porque responde, "en gran parte, a recursos presupuestados que no se ejecutan. El Ayuntamiento no está para guardar dinero en el banco, está para invertirlo en mejorar Llanes", señala el PSOE.

En el capítulo de inversiones, destacan los socialistas, los datos evidencian que de un presupuesto total de 14 millones de euros, solo se ejecutaron 3,69 millones, lo que supone "un 26,36% de ejecución presupuestaria. Es decir, más de 10,3 millones de euros previstos para distintas actuaciones quedaron sin gastar". El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre subraya que de cada 100 euros disponibles para inversiones, "solo fueron capaces de gastar 26. Ese es el verdadero balance de su gestión: proyectos que no llegan, obras que no se hacen y oportunidades perdidas para el concejo".

"El Ayuntamiento no es un banco"

"Mientras el Alcalde presume de cifras, muchos vecinos siguen esperando mejoras en infraestructuras y equipamientos básicos: abastecimiento de agua, saneamiento, caminos, mantenimiento de espacios públicos. El superávit no presta servicios por sí solo", apunta Torre. Según la propia liquidación presupuestaria, las obligaciones reconocidas ascendieron a 24,6 millones de euros sobre un presupuesto global de 37,3 millones, lo que supone una ejecución del 65,98%. El PSOE interpreta que esto confirma "que una parte importante de los recursos municipales vuelve a quedarse sin utilizar".

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"Lo que Llanes necesita no es propaganda económica, sino gestión eficaz. Los vecinos no quieren un Ayuntamiento que actúe como un banco; quieren un Ayuntamiento que invierta, que resuelva problemas y que esté a la altura de lo que pagan con sus impuestos", concluye Óscar Torre. El PSOE recuerda que esta dinámica se repite ejercicio tras ejercicio desde hace más de una década y reclama un cambio en la política económica municipal, centrado en la ejecución real de inversiones y en la mejora efectiva de los servicios públicos.