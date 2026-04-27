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Séptima jornada del campeonato de Asturias de bolo palma: Colombres se acerca al liderato y Cué resiste en cabeza

La jornada dejó un importante triunfo de los de la capital ribadevense por 2-4 en casa del líder, un resultado que aprieta la clasificación

Imagen del partido Pancar-Cué.

Imagen del partido Pancar-Cué. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La séptima jornada del campeonato de Asturias de bolo palma dejó un importante triunfo de Colombres por 2-4 en casa de Cué, un resultado que aprieta la clasificación aunque los coritos se mantienen al frente. También sumaron La Cortina, que se impuso por 4-2 a Pancar, y Bustio, que logró una clara victoria por 5-1 ante Miguel Purón. Ambos triunfos les sitúan a dos puntos del líder, en un momento clave, ya que Cué descansará en la próxima jornada y Pancar lo hará en la siguiente.

Peñamellera Baja y Herrerías empataron (3-3) y completan una jornada marcada por la igualdad. Descansó La Mazuga. Cué continúa líder con 10 puntos, seguido por Pancar y Colombres con 9, La Cortina y Bustio con 8, Peñamellera Baja con 5, La Mazuga y Herrerías con 3, y Miguel Purón con 1.

La próxima jornada será doble:

Jornada 8 (viernes 1)

La Mazuga – Peñamellera Baja

La Cortina – Bustio

Herrerías – Miguel Purón

Pancar – Colombres

Descansa Cué

Jornada 9 (sábado 2 y domingo 3)

Bustio – Herrerías

Peñamellera Baja – Cué

Miguel Purón – La Mazuga

Colombres – La Cortina

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