Séptima jornada del campeonato de Asturias de bolo palma: Colombres se acerca al liderato y Cué resiste en cabeza
La jornada dejó un importante triunfo de los de la capital ribadevense por 2-4 en casa del líder, un resultado que aprieta la clasificación
La séptima jornada del campeonato de Asturias de bolo palma dejó un importante triunfo de Colombres por 2-4 en casa de Cué, un resultado que aprieta la clasificación aunque los coritos se mantienen al frente. También sumaron La Cortina, que se impuso por 4-2 a Pancar, y Bustio, que logró una clara victoria por 5-1 ante Miguel Purón. Ambos triunfos les sitúan a dos puntos del líder, en un momento clave, ya que Cué descansará en la próxima jornada y Pancar lo hará en la siguiente.
Peñamellera Baja y Herrerías empataron (3-3) y completan una jornada marcada por la igualdad. Descansó La Mazuga. Cué continúa líder con 10 puntos, seguido por Pancar y Colombres con 9, La Cortina y Bustio con 8, Peñamellera Baja con 5, La Mazuga y Herrerías con 3, y Miguel Purón con 1.
La próxima jornada será doble:
Jornada 8 (viernes 1)
La Mazuga – Peñamellera Baja
La Cortina – Bustio
Herrerías – Miguel Purón
Pancar – Colombres
Descansa Cué
Jornada 9 (sábado 2 y domingo 3)
Bustio – Herrerías
Peñamellera Baja – Cué
Miguel Purón – La Mazuga
Colombres – La Cortina
Descansa Pancar
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