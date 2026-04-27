Vecinos de Nueva protestarán este martes ante el Ayuntamiento de Llanes por la ocupación ilegal de dos viviendas sociales

Vecinos de la localidad de Nueva se manifestarán este martes delante del Ayuntamiento de Llanes, a las doce del mediodía, en protesta por lo que califican de "ocupación ilegal" de dos de las viviendas sociales ubicadas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil nuevense. Los afectados consideran que las autoridades no están actuando como deberían para resolver esta situación, que juzgan "insostenible".

Tal y como explicaron en una protesta anterior, el pasado mes de diciembre, la comunidad vecinal "lleva tiempo sufriendo enganches ilegales a la luz, la acumulación de trastos y enseres en el portal, la instalación de un gallinero en la zona de los tendales, así como el uso indebido del agua de las zonas comunes, entre otras irregularidades que afectan gravemente a la convivencia y a la seguridad", según recogía un comunicado en el que exigían "una intervención inmediata y eficaz" para restablecer la legalidad y garantizar "unas condiciones de vida dignas para todos los vecinos". Los vecinos no han recibido desde diciembre respuesta alguna de la Administración.

Propiedad de Vipasa

El bloque de viviendas afectado es propiedad de la empresa pública Vipasa, entidad dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Los afectados recibieron el respaldo de la alcaldía de barrio de Nueva.

Vipasa respondió al día siguiente de aquella manifestación, asegurando que ya había interpuesto denuncias ante el juzgado de Llanes por la ocupación ilegal de las dos viviendas sociales ubicadas en el antiguo cuartel de la localidad de Nueva. Además, la entidad señalaba que estaba "coordinando con el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad las medidas para hacer frente a esta situación, que ha generado problemas de convivencia entre los vecinos".

"No fue posible desalojar el piso"

Vipasa, en nota de prensa, apuntaba en diciembre que tras conocer los hechos se iniciaron gestiones para que los ocupantes "abandonaran voluntariamente la vivienda". Participaron en el operativo, según la información de la entidad que gestiona la vivienda pública en Asturias, la Policía local, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Servicios Sociales. No sirvió de nada: "A pesar de que la Guardia Civil llegó a identificar a las personas implicadas, no fue posible desalojar el piso", por lo que Vipasa presentó una segunda denuncia.

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El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, terciaba veinticuatro horas después lanzando una pregunta: "¿Por qué Vipasa tiene casas vacías y por qué no las arregla y mete a gente que lo necesita con el problema de vivienda que existe en la actualidad?". No hubo respuesta.