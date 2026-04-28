Más de 300 estudiantes participarán en las "Olimplayas" de Llanes, que combinan deporte, convivencia y naturaleza

La séptima edición de las "Olimplayas" ya tiene fecha y escenario. El próximo 6 de mayo, la playa de Poo, en Llanes, acogerá a más de 300 niños y niñas de todos los centros educativos del concejo, en una jornada que combina deporte, convivencia y naturaleza. La presentación oficial del evento tuvo lugar este mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, adonde la llama "olimpláyica" llegó acompañada por decenas de estudiantes y al son de la música de varios integrantes de la Banda "Llacín".

El recorrido de la antorcha no fue un mero trámite ceremonial. Antes de alcanzar la Casa Consistorial llanisca a las 13:00 horas, la llama había visitado las escuelas del municipio, un periplo que busca implicar a los escolares desde los días previos a la competición. Ya en el Salón de Plenos, el alcalde, Enrique Riestra, y la concejala de Infancia y Juventud, Priscila Alonso, junto a otros ediles y una representación del alumnado y profesorado del concejo, dieron paso al acto formal. La bandera de las "Olimplayas" fue colocada después en el balcón de la Casa Consistorial, un gesto que oficializa la cuenta atrás.

"Atrapa la bandera"

Detrás de esta actividad, que se celebra ya por séptimo año, hay un engranaje sencillo pero eficaz. Los profesores de Educación Física de los diferentes colegios del municipio son los organizadores principales, con el respaldo del Ayuntamiento a través del Plan de Infancia. Pero los verdaderos protagonistas son los alumnos. Se dividen en equipos y participan en juegos peculiares que han ido consolidándose en ediciones anteriores: desde "Atrapa la bandera" o "Mano-baseball" hasta "Retos motrices", "Bolo relevo" o "Paracaídas".

La llama "olimpláyica", en el Ayuntamiento de Llanes. / Ramón Díaz

Los niños de menor edad compiten en estos retos, mientras que los mayores asumen funciones de entrenadores o árbitros. El deporte, además, tiene una vocación explícitamente cooperativa. La playa de Poo, convertida en un gran campo de juego, no es un escenario cualquiera: el entorno natural se integra en el propósito de conocerse y compartir experiencias, que es el objetivo central de la jornada.

Multitudinaria danza prima

El cierre de la mañana está previsto con dos momentos que ya son tradición. Un aperitivo para todos los participantes repondrá fuerzas después de los juegos. Y después llegará una multitudinaria danza prima, que contará con una letra adaptada para la ocasión. Aquí no se persiguen marcas ni récords. Lo que miden estas "Olimplayas" es otra cosa: la capacidad de organizarse en equipo, de divertirse al aire libre y de tejer nuevas amistades.

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La llegada del desfile "olimpláyico" al Ayuntamiento de Llanes. / Ramón Díaz

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