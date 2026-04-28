Amieva recibirá 191.501 euros para la mejora de un aparcamiento y la seguridad de varias rutas de montaña

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y el alcalde de Amieva, Carlos Salazar, han firmado este martes un convenio que permitirá invertir 191.501 euros en la mejora del aparcamiento y la seguridad en el acceso a la localidad de Amieva, en el concejo del mismo nombre, y a las rutas de montaña del entorno. La actuación estará financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención se centrará en estabilizar y ampliar la explanada de estacionamiento situada a la entrada del pueblo, un espacio estratégico que da servicio tanto a vecinos como a visitantes y que funciona como zona de aparcamiento, área de maniobra para vehículos de mayor tamaño, punto de llegada de excursionistas y emplazamiento de servicios básicos. El proyecto ayudará a corregir problemas de deslizamiento del terreno, fortalecer la seguridad vial y peatonal y ordenar la llegada de visitantes en un enclave sometido a una creciente afluencia turística.

Problemas estructurales

La localidad de Amieva es punto de inicio de rutas de montaña muy frecuentadas, como la senda del Arcediano o el acceso al valle de Angón, y comparte con otras zonas de montaña problemas estructurales como calles estrechas, poco espacio y un incremento sostenido de visitantes.

Llamedo y Salazar durante la firma del convenio. / P. A.

La actuación se enmarca en la estrategia del Principado para crear una red coherente de zonas de acogida de visitantes, que ya incluye intervenciones en Santillán y Vis, también en ejecución, y que busca ordenar el estacionamiento, reducir riesgos de seguridad y evitar conflictos entre turistas y residentes. La inversión total en estas actuaciones en el concejo asciende a 465.000 euros.

Protección del paisaje

La vicepresidenta del Principado ha destacado, durante la firma del convenio, que las inversiones en sostenibilidad turística tienen impacto directo en la vida de los pueblos: "Actuaciones como esta permiten compatibilizar el atractivo de Amieva con la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, que es uno de los objetivos centrales del modelo turístico que impulsa el Principado".

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Las obras se integran en la Acción de Cohesión de Destinos del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Principado de 2022, orientada a la gestión sostenible de flujos, la mejora de la experiencia y la protección del paisaje en espacios de alto valor natural. El Ayuntamiento de Amieva será el encargado de ejecutarlas.