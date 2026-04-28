Los caballos, protagonistas en los últimos días en Cangas de Onís

El Mercado Comarcal del Oriente, localizado en la zona de Gallinares, localizado a la salida de la ciudad de Cangas de Onís, al pie de la AS-114 (Cangas de Onís-Panes), albergó a lo largo del fin de semana la séptima edición del Concurso-Exposición del Caballo, con toda una serie de actividades. Resaltar que, el sábado, se desarrolló el Concurso Regional de Caballos de Tiro, resultando campeón de campeones "Ecijano", propiedad de María Isabel Álvarez; en tanto, en la sección de yeguas, triunfó "Lur", del parragués Ricardo García Llamedo. Además, resultó muy animada, con bastante público en el recinto, en la matinal del domingo, la sección de caballos anglo-árabes.