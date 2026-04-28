La Casa Consistorial de Piloña estrena nueva imagen tras una inversión de 481.500 euros

El Gobierno de Asturias ha concluido las obras de reforma integral de la Casa Consistorial de Piloña, tras invertir 481.500 euros. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, acompañado por el alcalde del concejo, Iván Allende, ha visitado hoy los trabajos, centrados en la primera planta y el patio del edificio.

La actuación ha permitido renovar completamente los espacios de uso administrativo del Ayuntamiento, ubicados en la primera planta. Se trata de una superficie construida de 411 metros cuadrados que alberga las dependencias de secretaría, intervención, registro general, alcaldía, salón de plenos, grupos políticos e instalaciones generales. Tras las obras, la planta es más funcional, con itinerarios accesibles y mejor iluminación.

Una de las zonas en las que se ha intervenido. / Principado de Asturuias

También se ha intervenido en el patio central y la escalera principal, en los niveles de la planta primera y planta baja, así como en la adecuación del vestíbulo de acceso y de los espacios próximos a las escaleras. Por último, se han reformado los aseos de la planta bajocubierta.

Medidas de eficiencia energética

Esta actuación se suma a la reforma integral de las dependencias de la planta baja, que el Principado ejecutó en 2022, con una inversión de 151.000 euros. La zona se distribuyó entonces en tres ámbitos diferenciados, en función de su uso: uno para la Policía Local, otro para servicios sociales y un tercer espacio de oficina técnica. Las tres estancias se comunican entre sí por una zona de paso común con espacios de espera. Además, se incorporaron medidas de eficiencia energética.

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Ambos proyectos han contribuido a crear unas dependencias más modernas, adaptadas, confortables y funcionales, tanto para el personal como para las personas usuarias. La inversión total, de 632.500 euros, se enmarca dentro del programa de obras cooperables que el Gobierno de Asturias lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos, y en cuyo marco ya se abordaron los trabajos de reforma de los antiguos juzgados de la planta baja del Consistorio, que ahora albergan distintas dependencias municipales.