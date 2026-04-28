Dos deportistas del oriente, Nuria Prieto y Natalia Menéndez, bronce con Asturias en el Nacional Kilómetro Vertical por selecciones autonómicas
La selección autonómica de carreras por montaña del Principado de Asturias, con la cabraliega Nuria Prieto Cotera y la llanisca Natalia Menéndez Herrero, ambas del Club Oriente Atletismo, junto a la gijonesa Pilar Rivaya Figaredo y la gradense Sara Álvarez Fernández, se hicieron con la medalla de bronce, en categoría junior femenina, en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical individual y por selecciones autonómicas, en el marco del KV Puerto del Alacrán, disputado en Casavieja (Ávila).
La prueba tuvo lugar el sábado, en el entorno de la Sierra de Gredos, con un recorrido exigente de 5,4 kilómetros y 960 metros de desnivel positivo. El título en la susodicha categoría fue para el combinado de Cataluña, quedando en segunda posición la selección autonómica de Aragón-. La cita era clave para formar parte del equipo nacional de España que acudirá al Mundial Juvenil de Croacia.
Por otro lado, la pista municipal de atletismo de La Corredoria, en Bricia (Posada de Llanes) fue sede de la toma de la foto de familia del Club Oriente Atletismo, que lidera Paco Martínez Soliño y que cuenta en la actual temporada con más de 250 deportistas en todas sus secciones. Al acto asistió el presidente de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA), Juan Manuel Riesgo Vialás, así como representantes de los Ayuntamientos de Cabrales, Ribadedeva, Ribadesella y Llanes, donde el COA tiene escuelas deportivas municipales.
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