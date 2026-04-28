La primera fase del proyecto de Les Llanes, en Covadonga, estará lista en julio: "Era una deuda histórica", destaca Gimena Llamedo
La actuación en Covadonga afronta su recta final con 102 plazas de aparcamiento, mejora de accesos y recuperación de elementos patrimoniales del enclave
María Terente Nicieza
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aseguró este martes en Covadonga que el proyecto de Les Llanes, llamado a disponer de 102 plazas de aparcamiento, es "una deuda histórica" que ya es "una realidad" en un espacio de especial valor para Asturias. La dirigente autonómica visitó unas obras que, según anunció, estarán terminadas "para este verano, a principios de julio", dentro de una intervención más amplia de recuperación de la finca, concebida no solo para ordenar el estacionamiento, sino también para mejorar el uso público del entorno y poner en valor su patrimonio.
Más que un aparcamiento
Durante la visita, Llamedo insistió en que el proyecto va más allá de la creación de nuevas plazas para vehículos. "No solo es habilitar un aparcamiento, sino dar vida a un espacio, en un enclave que además para los asturianos es único", afirmó la vicepresidenta, que presentó Les Llanes como una actuación pensada tanto para quienes visitan Covadonga como para el disfrute de los propios asturianos.
En ese sentido, destacó que la intervención busca convertir la finca en un punto de acceso y estancia más amable, vinculado al paseo y al disfrute del paisaje. "Va a ser una oportunidad para disfrutar de Covadonga, para que disfrute la gente que nos visite, pero también los asturianos; además hacerlo en familia y en un enclave único", señaló.
Final de obra en julio
La principal novedad avanzada por la vicepresidenta fue el calendario de conclusión de los trabajos. "Las obras estarán finalizadas para este verano a principios de julio", indicó, situando así la apertura de la actuación en plena temporada estival.
El proyecto de Les Llanes fue presentado por el Principado como una recuperación integral de la finca, con un aparcamiento de en torno a un centenar de plazas, la recuperación del antiguo Camino de la Estación y el acondicionamiento de la senda de Muñigu para conectar mejor Les Llanes con la basílica. La obra, además, fue planteada por el Gobierno asturiano como la fase más importante de una intervención por etapas en este enclave de Covadonga.
Senda, bicis y patrimonio
Llamedo explicó además que se está acondicionando la senda de la estación, que conectará con la basílica, y avanzó que el espacio contará también con bicicletas eléctricas. Con ello, el Principado quiere reforzar una movilidad más amable en el entorno y diversificar la experiencia de quienes lleguen hasta Covadonga.
Junto a esa dimensión funcional, la vicepresidenta puso el acento en la recuperación del valor histórico del lugar. "También vamos a recuperar la antigua estación, que tiene un valor incalculable de lo que fue ese tranvía a Covadonga y queremos ponerlo en valor, queremos que se conozca la historia", afirmó.
Primera fase de actuación
La dirigente autonómica enmarcó lo que se está ejecutando ahora dentro de la primera fase del proyecto. "Esta es la primera fase de actuación, la más importante", remarcó, antes de detallar que los trabajos incluyen la recuperación de la panera y de la estructura de la casa, muy deteriorada tras años de abandono.
"Estamos recuperando la panera, recuperando toda la estructura", señaló Llamedo, que recordó el mal estado que presentaba el tejado del edificio principal. La vicepresidenta cerró su intervención mostrando su satisfacción por la evolución de las obras y agradeciendo la labor de las empresas encargadas de la ejecución: "Estamos contentos de ver cómo va cogiendo forma lo que durante tanto tiempo pensamos y trabajamos".
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