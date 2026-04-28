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Pruebas de carga en el nuevo puente sobre el río Piloña, en Arriondas, este martes

La Confederación realizará ensayos estáticos y dinámicos

El puente sobre el río Piloña, en una imagen tomada hace unos meses.

El puente sobre el río Piloña, en una imagen tomada hace unos meses. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) acometerá mañana, martes, las pruebas de carga del nuevo puente sobre el río Piloña, un paso clave antes de su apertura al tráfico rodado y peatonal, en Arriondas (Parres). La infraestructura, ya finalizada, sustituirá al actual acceso al parque municipal de La Concordia y forma parte del “Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas. Fase I”, cuyo objetivo principal es minimizar los efectos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chico a su paso por la localidad y evitar así la repetición de inundaciones como las sufridas en junio de 2010.

Con una inversión de 3 733 359,50 euros, el nuevo puente busca mejorar la seguridad hidráulica y la movilidad en la zona. Los estudios técnicos identificaban el antiguo puente como un punto crítico que dificultaba el desagüe del río, agravado por la presión urbanística en las márgenes.

Las pruebas previstas permitirán comprobar el comportamiento estructural del puente en condiciones reales, que consistirán en ensayos estáticos (se colocarán hasta 8 camiones de gran tonelaje (336 toneladas en total) en distintas posiciones para analizar la resistencia y la rigidez del tablero) y también en ensayos dinámicos: un camión de tres ejes y 26 toneladas circulará a diferentes velocidades para evaluar la respuesta del puente en movimiento, midiendo parámetros como vibraciones, desplazamientos y aceleraciones. Si los resultados son satisfactorios, el puente quedará listo para su inmediata entrada en servicio.

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Con esta actuación, la Confederación refuerza su compromiso con la protección de la villa de Arriondas frente a inundaciones, mejorando tanto la seguridad de la población como la integración del entorno urbano y natural.

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